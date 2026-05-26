Con 78 años
Muere el hombre de Sant Feliu de Llobregat que quedó en estado crítico tras una caída en la zona de rocas de Begur
La víctima había salido a pasear cuando se precipitó y entró en parada cardíaca en la Punta des Plom
Un hombre de 70 años resulta herido muy grave al caer en una zona de rocas en Begur
Eva Batlle
El hombre de 78 años que el lunes por la mañana quedó en estado crítico después de caer en una zona de rocas en Begur ha muerto finalmente en el Hospital Josep Trueta de Girona, según han confirmado fuentes del centro sanitario. La víctima, vecina de Sant Feliu de Llobregat, en el área metropolitana de Barcelona, había salido a pasear cuando sufrió la caída fatal en la Punta des Plom, en el entorno de Sa Tuna, y no pudo superar las heridas.
El accidente se produjo cuando faltaban cinco minutos para las nueve de la mañana. Los servicios de emergencias recibieron el aviso a través del teléfono 112 y se movilizaron hasta este punto del litoral de Begur, una zona de rocas de difícil acceso para vehículos, aunque se podía llegar a pie.
A raíz del aviso, se movilizaron los Bombers de la Generalitat, la Policía Local de Begur y el SEM tanto por tierra como por aire.
Cuando los equipos de emergencias llegaron al lugar, el hombre estaba inconsciente y había entrado en parada respiratoria. Efectivos de los Bombers y de la Policía Local le practicaron maniobras de reanimación hasta que consiguieron estabilizarlo sobre el terreno.
Posteriormente, los Bombers lo evacuaron con el helicóptero del GRAE hasta el punto donde lo esperaban los equipos sanitarios. El SEM movilizó cinco unidades y, finalmente, un helicóptero medicalizado lo trasladó en estado crítico al Hospital Trueta de Girona, donde perdió la vida el lunes después de no poder superar las heridas sufridas en la caída.
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