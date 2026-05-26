La expareja del cura de Málaga acusado de filmar sus abusos a cuatro mujeres, sobre una víctima: "La recuerdo cada noche, estaba muerta"

La mujer que halló en un disco duro las fotos y los vídeos de las presuntas agresiones sexuales que un sacerdote malagueño cometió sobre cuatro mujeres a las que supuestamente sedaba ha declarado en la primera sesión del juicio que el acusado almacenaba los archivos en carpetas con el nombre de las víctimas. La testigo, que en ese momento era pareja del cura y vivía con él en Melilla en una vivienda del obispado de la ciudad autónoma, ha explicado que descubrió ese contenido durante la ausencia de unos días del sacerdote, que había viajado a Málaga con motivo de la Navidad de 2022. Ha relatado que el dispositivo no estaba escondido, sino accesible en un mueble del salón, y se ha quebrado ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Málaga al relatar las imágenes que vio en la televisión de la misma estancia. Tras ese primer visionado se marchó de la vivienda, volviendo al día siguiente para comprobar de nuevo parte del contenido.

Juicio del cura que oficiaba en una iglesia de Vélez Málaga, que abusó de cuatro feligresas drogándolas / Álex Zea

Aunque entonces no vio nombres en las carpetas, ha contado que reconoció al acusado como el autor de las agresiones a pesar de que no se le veía la cara: "Conozco cada lunar de su cuerpo". Según su versión, volvió una tercera vez a la casa y se llevó el disco duro para hacer una copia del contenido en su ordenador, acción en la que sí comprobó que había carpetas "clasificadas" con nombres de chicas. Sobre lo que vio en la carpeta de una de las víctimas, ha dicho: "la recuerdo cada noche, estaba muerta", en referencia al estado en el que aparecía una de las denunciantes mientras era agredida.

"Está violando a gente"

La expareja del sacerdote también ha declarado que tras hacer esa copia llamó a su mejor amiga para contarle que el acusado "estaba violando a gente. Al día siguiente, dejó la memoria externa en su sitio antes de que el acusado regresara de Málaga. Antes de hablar de los archivos con él, la mujer ha explicado que lo hizo con otras personas del entorno de ambos y que el acusado le dio todo tipo de excusas, que "todo tenía explicación, que las chicas y la Iglesia lo sabían todo, y que recibió presiones para que los hechos no trascendieran. La testigo, que ha declarado detrás de un biombo, ha asegurado que intentó poner los hechos en conocimiento del vicario de Melilla varias veces y en dos ocasiones por carta al entonces obispo de Málaga, Jesús Catalá, sin ningún éxito: "No podía creer que me cerraran las puertas. Sobre la tardanza en denunciarlo ante la policía, la mujer ha dicho que esperaba que la Iglesia se hiciera cargo del asunto.

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La Fiscalía pide 72 años de cárcel

La Fiscalía pide 72 años de prisión para el acusado, que cuando trascendieron los hechos era el párroco de las localidades de Ardales y Carratraca y vicario parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación de Álora. El ministerio público le atribuye cuatro delitos de abuso sexual, revelación y descubrimiento de secretos y lesiones. El escrito acusatorio relata que el sacerdote entabló amistad con las cuatro víctimas en diferentes fechas y que se aprovechaba la relación de amistad e intimidad con ellas y de su condición de religioso para realizar estos actos en las viviendas en las que él iba residiendo sin que ellas se percataran, ya que presuntamente les suministraba una sustancia que les hacía sumirse "en una profunda situación de somnolencia".