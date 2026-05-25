La victoria del Valencia ante el Barça terminó con un robo de 100.000 euros: Ramazani, otro futbolista al que le asaltan su casa

El último partido de la temporada en Mestalla dejó una sensación agridulce para Largie Ramazani. El Valencia venció al Barça para despedir el curso con una remontada incluida y, tras el pitido final, el extremo belga fue uno de los pocos jugadores que permaneció sobre el césped para despedirse de la afición. Era su último encuentro como blanquinegro antes de regresar al Leeds United. Sin embargo, aunque la noche parecía haber acabado de forma perfecta en lo deportivo, terminó de la peor manera posible en el plano personal.

Mientras él y su familia estaban en el estadio, Ramazani sufrió un robo en su domicilio. Como suele ocurrir en este tipo de casos, un grupo de ladrones aprovechó el partido del futbolista para asaltar su vivienda en Torre en Conill, una conocida urbanización de Bétera en la que residen jugadores del Valencia, Levante o Villarreal.

Los asaltantes accedieron al interior de la vivienda por una ventana tras saltar un muro y aprovecharon que la alarma no estaba conectada para actuar con total tranquilidad dentro del domicilio, donde permanecieron durante varias horas.

No fue hasta su regreso, ya de madrugada, cuando Ramazani se enteró del robo. Fue entonces cuando avisó a la seguridad privada del recinto y se desplazó de inmediato a la comandancia de la Guardia Civil para presentar la pertinente denuncia.

Todo apunta a un informador

El robo al futbolista belga se suma a una larga lista de asaltos similares sufridos por otros jugadores con residencia en la zona, como Castillejo, Kluivert, Garay, Paulista, Mustafi o Kondogbia. Todos ellos vivían también en esta urbanización, habitual entre futbolistas y personas de alto poder adquisitivo.

Por ello, los investigadores no descartan que los delincuentes puedan contar con un informador dentro del recinto privado, alguien que les facilitaría datos sobre los movimientos de los residentes y sobre cuándo las viviendas quedan vacías.

La Guardia Civil investiga el asalto con detenimiento por la facilidad con la que actuaron los ladrones, que se llevaron un botín valorado en unos 100.000 euros entre dinero en efectivo y joyas. En este caso, todo apunta a que los asaltantes conocían de primera mano la mudanza de Ramazani.

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Cedido por el Leeds United al Valencia, el duelo contra el Barça era el último partido del atacante belga con el conjunto ‘che’, por lo que ya lo tenía todo listo y empaquetado para volver a Inglaterra. Una circunstancia que facilitó todavía más el robo.