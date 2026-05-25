Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroIsak AndikPresión estética masculinaCalorBad BunnyUrbanizacionesArcadi EspañaIránMercadona
instagramlinkedin

En Cabrera de Mar

Un muerto en incendio de un almacén habilitado como vivienda en Barcelona

Los Bombers de la Generalitat han sido alertados a las 07:54 horas de este lunes de un fuego

Un coche de los Mossos d'Esquadra

Un coche de los Mossos d'Esquadra / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

EFE

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un hombre ha fallecido este lunes en el incendio registrado en un almacén habilitado como vivienda en los bajos de un edificio de Cabrera de Mar (Barcelona), han informado los Bombers de la Generalitat.

Este cuerpo de emergencias ha sido alertado a las 07:54 horas de hoy de un incendio en los bajos de un edificio ubicado en la avenida del Maresme, que según los primeros indicios habría comenzado de forma accidental, han informado a EFE fuentes de los Mossos.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado cuatro dotaciones del parque de bomberos de Mataró, cuyos efectivos han comprobado al llegar que el incendio afectaba a un almacén que acumulaba mucha chatarra en su interior. El fuego ha quemado íntegramente el local.

Noticias relacionadas

Al entrar en el local, los bomberos se han encontrado el cuerpo sin vida del hombre, cuya identidad todavía se desconoce. EFE

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
  2. Carlos Elías, catedrático en la Carlos III: 'El inglés no debería estar en la selectividad
  3. Bares que aún exhiben simbología franquista pese a la Ley de Memoria Democrática: 'No se entiende que no los multen
  4. De la tortuga mora y la anguila al desmán ibérico: España identifica 471 especies amenazadas en su primera Lista Roja Nacional
  5. 500 euros de multa y 4 puntos del permiso de conducir: el error que muchos conductores desconocen
  6. Los Mossos detectan nuevas formas de plantar marihuana: 'narcobúnkeres' al lado de las viviendas
  7. Martillazos en la mandíbula, lengua pegada al paladar y 'ojos de cazador': el ideal extremo de belleza que seduce a los chicos
  8. La nueva tendencia en las herencias: los testamentos solidarios con la naturaleza ganan fuerza en España

Un muerto en incendio de un almacén habilitado como vivienda en Barcelona

Un muerto en incendio de un almacén habilitado como vivienda en Barcelona

Cerco policial a la 'cultura de la navaja' juvenil con controles cada fin de semana en parques del norte de Barcelona

Cerco policial a la 'cultura de la navaja' juvenil con controles cada fin de semana en parques del norte de Barcelona

Detenidos 4 ladrones en la Riera de Gaià (Tarragona) por un robo con fuerza en una masía

Detenidos 4 ladrones en la Riera de Gaià (Tarragona) por un robo con fuerza en una masía

La victoria del Valencia ante el Barça terminó con un robo de 100.000 euros: Ramazani, otro futbolista al que le asaltan su casa

La victoria del Valencia ante el Barça terminó con un robo de 100.000 euros: Ramazani, otro futbolista al que le asaltan su casa

Cuatro detenidos en Toledo por realizar 400 empadronamientos ilegales para regularizar migrantes

Cuatro detenidos en Toledo por realizar 400 empadronamientos ilegales para regularizar migrantes

Un incendio arrasa el 'Le Grand Café' del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis

Un incendio arrasa el Grand Café del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis

Siete heridos, uno de ellos muy grave, tras una explosión en un bar de Madrid

Siete heridos, uno de ellos muy grave, tras una explosión en un bar de Madrid