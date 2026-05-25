Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroIsak AndikPresión estética masculinaCalorBad BunnyUrbanizacionesArcadi EspañaIránMercadona
instagramlinkedin

Siniestralidad viaria

Mueren dos motoristas en dos accidentes de tráfico en Garriguella y Polinyà

De las 49 víctimas mortales en carreteras catalanas este año 20 son motoristas

Un motorista muere en la misma carretera de El Brull donde otro conductor de moto falleció a principios de mes

Un control de carreteras de Mossos dentro de su plan para evitar siniestros de motoristas

Un control de carreteras de Mossos dentro de su plan para evitar siniestros de motoristas / Mossos

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El puente de la Pascua Florida que se celebra en algunas localidades catalanas está siendo trágico en las carreteras, principalmente para los motoristas. En las últimas horas, tres motoristas han fallecido en accidentes de tráfico, los dos últimos con pocas horas de diferencia.

El Servei Català de Trànsit informa que este domingo por la noche murió J.R.S.A., un hombre de 68 años y vecino de Rabós de Empordà, cuando iba con su moto por la C-252. Sufrió un accidente al colisionar con dos turismos en el punto kilométrico 54.6, en el término municipal de Garriguella (Alt Empordà).

Los Mossos d'Esquadra, que recibieron el aviso a las 22.29 horas, están investigando las causas del siniestro mortal. Tras el accidente, se activaron cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y dos unidades terrestres y el servicio de soporte psicológico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Este lunes por la mañana se ha producido un choque frontal en la B-142 en Polinyà (Vallès Occidental). Un coche y una moto han colisionado frontalmente y ha fallecido el motorista. Los Mossos recibieron el aviso a las 08:33 horas y han abierto una investigación.

A raíz del siniestro, se han activado tres patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y tres unidades terrestres del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Trànsit recuerda que en lo que llevamos de año 49 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas, 20 de las cuales motoristas.

Noticias relacionadas

En este sentido, el pasado sábado murió un motorista tras salirse de la vía en la BV-5301 dentro del municipio de Collformic, a Osona. Se trata de J.F.G., de 56 años y vecino de Castellar del Vallès.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
  2. Carlos Elías, catedrático en la Carlos III: 'El inglés no debería estar en la selectividad
  3. Bares que aún exhiben simbología franquista pese a la Ley de Memoria Democrática: 'No se entiende que no los multen
  4. De la tortuga mora y la anguila al desmán ibérico: España identifica 471 especies amenazadas en su primera Lista Roja Nacional
  5. 500 euros de multa y 4 puntos del permiso de conducir: el error que muchos conductores desconocen
  6. Los Mossos detectan nuevas formas de plantar marihuana: 'narcobúnkeres' al lado de las viviendas
  7. La nueva tendencia en las herencias: los testamentos solidarios con la naturaleza ganan fuerza en España
  8. El operativo para atrapar a roedores transmisores del hantavirus se cierra sin capturas en Argentina

Mueren dos motoristas en dos accidentes de tráfico en Garriguella y Polinyà

Mueren dos motoristas en dos accidentes de tráfico en Garriguella y Polinyà

Los Mossos asumen que su investigación del 'caso Andic' va a ser revisada con lupa

Los Mossos asumen que su investigación del 'caso Andic' va a ser revisada con lupa

Siete heridos, uno de ellos muy grave, tras una explosión en un bar de Madrid

Siete heridos, uno de ellos muy grave, tras una explosión en un bar de Madrid

Detenidos en Seseña (Toledo) por 400 empadronamientos ilegales para regularizar migrantes

Cuatro detenidos en Toledo por realizar 400 empadronamientos ilegales para regularizar migrantes

Cuatro detenidos en Toledo por realizar 400 empadronamientos ilegales para regularizar migrantes

Los Mossos detienen a una pareja en Reus por provocar tres incendios en bosques en un día

Los Mossos detienen a una pareja en Reus por provocar tres incendios en bosques en un día

Detenida una pareja por provocar varios incendios forestales que pudieron arrasar miles de hectáreas

Siete heridos, uno de ellos muy grave, en una explosión en un bar de Villaverde (Madrid)