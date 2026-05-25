Siniestralidad viaria
Mueren dos motoristas en dos accidentes de tráfico en Garriguella y Polinyà
De las 49 víctimas mortales en carreteras catalanas este año 20 son motoristas
Un motorista muere en la misma carretera de El Brull donde otro conductor de moto falleció a principios de mes
El puente de la Pascua Florida que se celebra en algunas localidades catalanas está siendo trágico en las carreteras, principalmente para los motoristas. En las últimas horas, tres motoristas han fallecido en accidentes de tráfico, los dos últimos con pocas horas de diferencia.
El Servei Català de Trànsit informa que este domingo por la noche murió J.R.S.A., un hombre de 68 años y vecino de Rabós de Empordà, cuando iba con su moto por la C-252. Sufrió un accidente al colisionar con dos turismos en el punto kilométrico 54.6, en el término municipal de Garriguella (Alt Empordà).
Los Mossos d'Esquadra, que recibieron el aviso a las 22.29 horas, están investigando las causas del siniestro mortal. Tras el accidente, se activaron cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y dos unidades terrestres y el servicio de soporte psicológico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Este lunes por la mañana se ha producido un choque frontal en la B-142 en Polinyà (Vallès Occidental). Un coche y una moto han colisionado frontalmente y ha fallecido el motorista. Los Mossos recibieron el aviso a las 08:33 horas y han abierto una investigación.
A raíz del siniestro, se han activado tres patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y tres unidades terrestres del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Trànsit recuerda que en lo que llevamos de año 49 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas, 20 de las cuales motoristas.
En este sentido, el pasado sábado murió un motorista tras salirse de la vía en la BV-5301 dentro del municipio de Collformic, a Osona. Se trata de J.F.G., de 56 años y vecino de Castellar del Vallès.
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