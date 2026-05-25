Los Mossos detienen a una pareja en Reus por provocar tres incendios en bosques en un día

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado miércoles a un hombre y una mujer de 24 y 21 años, respectivamente, como presuntos autores de los delitos de daños y tres incendios forestales. La investigación se inició el 18 de abril, a raíz de la denuncia del incendio intencionado de una máquina excavadora en Vilanova d’Escornalbou (Baix Camp).

Cinco días después, el 23 de abril, se produjeron tres incendios forestales consecutivos en zonas muy próximas, entre las 18:00 y las 20:00 horas. El primero tuvo lugar en l’Argentera, con 580 m² de vegetación quemada; el segundo, en Pratdip, con 30 m² afectados; y el tercero, en Colldejou, con 10 metros cuadrados quemados.

Del análisis de la zona, se detectaron 7 focos diferentes que, de no haber sido por las buenas condiciones climáticas de humedad, podrían haber afectado unas 5.000 hectáreas. En este sentido, los investigadores localizaron diversos indicios que enviaron al laboratorio para intentar determinar si usaron un acelerador para propagar las llamas tras quemar masa forestal.

Las gestiones de investigación conjuntas entre los Mossos d’Esquadra y los Agentes Rurales permitieron identificar a dos individuos que se encontraban en las inmediaciones de los hechos los días de los incendios. Además, el 5 de mayo ya habían sido detenidos por el incendio de un camión en Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre), valorado en 50.000 euros.

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Con los indicios y pruebas recogidos, los Mossos d’Esquadra detuvieron el miércoles al hombre y a la mujer en Reus por su presunta implicación en el incendio de la máquina y en los tres incendios forestales. Los arrestados pasaron el jueves a disposición del juzgado en funciones de guardia de Reus.