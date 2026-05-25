Un hombre de 70 años resulta herido muy grave al caer en una zona de rocas en Begur

Un hombre de 70 años ha resultado herido de mucha gravedad este lunes por la mañana después de caer en una zona de rocas en la Punta des Ploms, en Begur, alrededor de Sa Tuna. El aviso se ha recibido a las nueve de la mañana a través del teléfono de emergencias 112.

Según han informado los Bombers, el hombre cayó en una zona de difícil acceso para vehículos, aunque se podía llegar a pie. A raíz del aviso, se activaron cuatro dotaciones de los Bombers, entre ellas unidades conjuntas de Bombers y SEM, así como un helicóptero de rescate con efectivos del GRAE.

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos del SEM, que movilizaron un helicóptero medicalizado. Los servicios de emergencias hicieron una primera asistencia sanitaria al hombre 'in situ' y, posteriormente, los Bombers lo evacuaron hasta el punto donde lo esperaban los sanitarios.

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Por ahora se desconoce a qué centro hospitalario ha sido trasladado y el estado concreto con el que ha sido evacuado, más allá de que ha sufrido heridas de gravedad a raíz de la caída.