Sucesos
Detenido por atropellar con su furgoneta a un agente municipal en Navarcles y amenazarlo de muerte
El sospechoso agredió a otras dos vecinas de la localidad
El jurado declara culpables de asesinato a tres hombres que asaltaron una casa en Navarcles
Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un sospechoso de intentar atropellar a un agente de la guardia municipal de Navarcles con su vehículo, además de amenazarlo de muerte. Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:25 horas, cuando el agente se encontraba junto a su vehículo patrulla realizando labores de servicio en la localidad.
Una furgoneta de color azul oscuro se dirigió directamente hacia la posición del agente a gran velocidad y con la clara intención de embestirle. Por eso, el policía tuvo que saltar sobre el capó del coche patrulla para evitar el impacto, aunque se lesionó en el hombro y en la muñeca izquierda. Durante el incidente, el vehículo del agresor colisionó contra el retrovisor del coche oficial.
Antes de huir del sitio a alta velocidad, el sospechoso amenazó de muerte contra los agentes. Posteriormente, se informó de que el propio sujeto habría agredido a dos vecinas de la población con un objeto contundente.
El sospechoso era reincidente, ya que previamente había protagonizado un intento de atropello contra el propio agente. Finalmente fue detenido por los Mossos d'Esquadra. El policía afectado requirió asistencia médica y solicitó la adopción de medidas cautelares ante la elevada peligrosidad y reincidencia del individuo, tal y como han explicado la asociación de Guardias, Agentes y Vigilantes Municipales de Catalunya a este medio.
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