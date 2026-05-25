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Sucesos

Detenido por atropellar con su furgoneta a un agente municipal en Navarcles y amenazarlo de muerte

El sospechoso agredió a otras dos vecinas de la localidad

El jurado declara culpables de asesinato a tres hombres que asaltaron una casa en Navarcles

Investigación en Navarcles

Investigación en Navarcles / Oscar Bayona

El Periódico

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Barcelona
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Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un sospechoso de intentar atropellar a un agente de la guardia municipal de Navarcles con su vehículo, además de amenazarlo de muerte. Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:25 horas, cuando el agente se encontraba junto a su vehículo patrulla realizando labores de servicio en la localidad.

Una furgoneta de color azul oscuro se dirigió directamente hacia la posición del agente a gran velocidad y con la clara intención de embestirle. Por eso, el policía tuvo que saltar sobre el capó del coche patrulla para evitar el impacto, aunque se lesionó en el hombro y en la muñeca izquierda. Durante el incidente, el vehículo del agresor colisionó contra el retrovisor del coche oficial.

Antes de huir del sitio a alta velocidad, el sospechoso amenazó de muerte contra los agentes. Posteriormente, se informó de que el propio sujeto habría agredido a dos vecinas de la población con un objeto contundente.

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El sospechoso era reincidente, ya que previamente había protagonizado un intento de atropello contra el propio agente. Finalmente fue detenido por los Mossos d'Esquadra. El policía afectado requirió asistencia médica y solicitó la adopción de medidas cautelares ante la elevada peligrosidad y reincidencia del individuo, tal y como han explicado la asociación de Guardias, Agentes y Vigilantes Municipales de Catalunya a este medio.

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