Emergencias
Dos policías en prácticas salvan la vida a un bañista en Mallorca: "Lo vimos flotar inerte, nos miramos y dijimos: '¡Vamos, vamos!'"
Los agentes rescataron a la víctima, que estaba en parada cardiorrespiratoria, y la reanimaron
Dos agentes de la Policía Nacional en prácticas salvaron la vida el pasado martes a un bañista en una cala de Llucmajor. Los agentes vieron al joven inconsciente en el mar y se zambulleron para rescatarlo. Lo llevaron a la orilla y lo reanimaron, tras lo que fue trasladado a un hospital.
Los agentes estaban disfrutando juntos de su día libre en una playa cuando ocurrieron los hechos. "Vimos cómo saltó para meterse en el agua y, al momento, salió a flote en la superficie. Nos miramos los dos y dijimos: '¡Vamos, vamos!'", han relatado los dos agentes en un vídeo difundido por la Policía. "Cuando llegamos a él, que estaba a unos 50 metros, comprobamos que estaba inconsciente. Decidimos sacarlo y empezamos a pedir a la gente que llamara al 112".
Los policías practicaron los primeros auxilios a la víctima, a la espera de los servicios sanitarios. "Lo pusimos en una zona estable y empezamos a hacerle las maniobras de reanimación", han recordado. "Estuvimos unos 15 minutos, haciendo relevos, hasta que volvió un poco en sí y empezó a vomitar. Entonces lo pusimos en posición lateral de seguridad para que terminara de expulsar y no se ahogara y en ese momento aparecieron los socorristas, y al rato ya llegaron Policía Local y los médicos", detallan los policías.
"Nos quedamos sobre todo con las palabras que dijeron los sanitarios, que le habíamos salvado la vida. Al final ese es nuestro objetivo al entrar aquí: tanto salvar esas vidas como ayudar a cualquier persona que podamos". El joven fue trasladado a un hospital.
Suscríbete para seguir leyendo
- Anatomía de la caída de Isak Andic: 5 factores clave explicados con gráficos y vídeos
- David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
- Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
- La revolución sexual de las mujeres mayores: 'Con 89 años, tengo relaciones con distintos hombres fuera de la residencia
- Los ocupantes de un coche robado embisten un vehículo de los Mossos en Badalona y los agentes responden con varios disparos
- De la tortuga mora y la anguila al desmán ibérico: España identifica 471 especies amenazadas en su primera Lista Roja Nacional
- Carlos Elías, catedrático en la Carlos III: 'El inglés no debería estar en la selectividad
- El error que muchas familias cometen con el inglés: más academia no siempre ayuda