Trágico suceso
Muere una mujer al caer con su furgoneta por un terraplén en Asturias: sus vecinos habían salido a buscarla al no saber nada de ella
El helicóptero medicalizado se movilizó inicialmente ante la gravedad del suceso, pero bomberos y sanitarios confirmaron el deceso y finalmente no tuvo que intervenir
Sara Bernardo
Trágico suceso en las inmediaciones del pequeño pueblo de Bárcena del Monasterio, en Tineo. Una mujer perdió este domingo la vida al caer por un terraplén con su furgoneta. El suceso se produjo en torno al mediodía y fueron los propios vecinos quienes dieron la voz de alarma al ver el coche. Ocurrió concretamente en la carretera AS-219, entre el kilómetro 36 y 37
El centro de coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 15:59 horas. En la llamada se explicó que habían localizado la furgoneta de una vecina a la que habían salido a buscar hacía unas horas. Veían el vehículo desde la carretera. Estaba en la orilla del río, fuera del agua.
En un primero momento, y tras el aviso al 112, los Bomberos de Asturias movilizaron el helicóptero medicalizado ante la gravedad de los hechos y por si hiciera falta un rescate médico urgente. Sin embargo, minutos después, los bomberos con base en Tineo que habían acudido al lugar por tierra pudieron confirmar que la conductora se encontraba fallecida, algo que constataron los sanitarios, por lo que el helicóptero no tuvo que intervenir finalmente.
Fue a las 16:24 horas cuando los efectivos de bomberos lograron acceder a la furgoneta. La afectada estaba fallecida. Los bomberos permanecerán en el lugar a la espera de la autorización pertinente para recuperar el cuerpo sin vida de la mujer. El 112 dio aviso, a su vez, a la Guardia Civil, que deberá investigar la causa del accidente.
El suceso ha golpeado duramente a la localidad tinetense, donde cundía la preocupación ante la ausencia de la vecina. El trágico desenlace ha sido un duro varapalo.
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