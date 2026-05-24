Los Mossos ponen el foco en la distribución de marihuana: encuentran menos plantaciones pero aumentan los kilos requisados

La producción y distribución de la marihuana se ha estancado en Catalunya en los últimos años. Los Mossos d'Esquadra encuentran, aproximadamente, las mismas plantaciones, entre 350 y 450, al año y las plantas requisadas suelen estar cerca del medio millón. Por eso, la policía catalana intensificó el año pasado una nueva estrategia en la lucha contra este narcotráfico poniendo el acento, no tanto en la plantación, sino en golpear a las bandas durante la distribución de la droga.

Según datos de los Mossos d'Esquadra a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en 2025 se localizaron 382 plantaciones de marihuana en Catalunya, una cifra inferior a los 444 de 2024. También bajó el número de plantas requisadas, ya que se pasó de 542.000 en 2024 a 432.000 al año pasado. Sin embargo, fruto de la estrategia policial se consiguió incrementar el número de kilos de marihuana decomisados, que en un año han pasado de 7.000 a 9.000.

Esta estrategia permite evitar que los delincuentes pongan la droga en el mercado. Así, la policía golpea a los narcos donde más les duele, en la incautación de cogollos envasados y listos para su distribución.

El número de detenidos anuales relacionados con el narcotráfico de marihuana en Catalunya se mantiene en unos 2.000, unas cifras que no han variado mucho en los últimos años, según han explicado fuentes policiales a este diario.

Una plantación de marihuana localizada por Mossos en Martorell / Mossos

"Hay mucha marihuana igual, pero encontramos más cuando actuamos en la distribución", remarcan investigadores antidroga para explicar este crecimiento. Recuerdan que las cifras de incautaciones y detenidos en Catalunya se mantienen más o menos estables en los últimos tres o cuatro años, después de una década de crecimiento. Ello permite señalar que se está "manteniendo a raya" a los traficantes de marihuana.

El año pasaron se localizaron 382 cultivos de marihuana en Catalunya y se requisaron 432.000 plantas, mientras que en 2024 fueron 444 y 542.000 plantas

Sin embargo, pese a que las cifras son similares en los últimos años, los Mossos recuerdan que "los riesgos vinculados al tráfico de la marihuana son muy altos", ya que se trata de bandas organizadas muy peligrosas que usan armas de fuego tanto para defenderse de narcoasaltos como para robar droga a otros grupos, además de marcar territorio con disparos al aire. Por eso se remarca que sigue "esta violencia asociada a la marihuana".

Un ejemplo es el crecimiento de los tiroteos que pasaron de 69 en 2024 a 93 el año pasado. La mayoría (69) de los que sucedieron en 2025 ocurrieron en Barcelona y su área metropolitana, que es donde hay más plantaciones. El grueso de estos tiroteos están relacionados con mafias del narcotráfico, principalmente por la marihuana. Estos incidentes con arma de fuego dejaron 7 muertos y 29 heridos el año pasado en Catalunya.

Freno a la mafia turca

En el último año, la policía catalana también ha impedido la implantación de algunos grupos de narcotraficantes considerados muy peligrosos. A finales de marzo, conjuntamente con la Policía Nacional, los Mossos desarticularon un grupo de la mafia turca que traficaba con armas y drogas desde Turquía a Catalunya y otras partes de España. Se detuvo a 21 personas en varias localidades catalanas, Málaga, y Bulgaria, además de investigados en Grecia.

La investigación se inició a raíz de la detección de armas de fuego introducidas ilegalmente desde Turquía por grupos criminales locales en Catalunya que las usaban para amenazar, extorsionar y ajustes de cuentas. Los Mossos detectaron un aumento de los incidentes con armas de fuego. Por eso, intensificaron la búsqueda para determinar el origen de este material, ya que algunas armas eran consideradas de guerra.

Este grupo, que también operaba en Bulgaria y Grecia, compraba marihuana con armas de fuego, gracias a una infraestructura económica y logística robusta, y se quería expandir a Catalunya. En la operación los agentes intervinieron siete pistolas semiautomáticas, un arma de guerra, silenciadores y supresores de sonido, además de 587,56 kilos de marihuana y 76,54 kilos de hachís con un valor en el mercado ilícito de 4.400.000 euros.

Cogollos de marihuana intervenidos en una operación policial de Mossos / Mossos

Plantaciones más pequeñas

Otra tendencia que encuentran los agentes es que cada vez los cultivos que encuentran en naves industriales o viviendas son más pequeñas y tienen entre 500 y 600 plantas. Hace unos años solían tener entre 4.000 o 5.000, pero ahora los grupos organizados tienen varias plantaciones distribuidas por el territorio para "diversificar los riesgos". De esta forma, si los agentes encuentran una, tienen otras para producir y no pasa como antes que al localizarla perdían toda la producción.

Esta forma de operar también está generando que exista un fraude eléctrico en más zonas de Catalunya, ya que los narcos suelen contratar electricistas especializados en conexiones irregulares a la red de suministro. La policía también remarca que el 80% de las plantaciones de marihuana localizadas son en locales interiores, únicamente un 20% son al exterior, en zonas naturales de difícil acceso. En estas últimas se suele plantar el triple de plantas, ya que el tiempo de cosecha es más amplio.