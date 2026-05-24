Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroIsak AndikCalorBad BunnyUrbanizacionesArcadi EspañaIránUcraniaMercadona
instagramlinkedin

Sucesos

Detenido un hombre de 44 años por herir con un arma blanca a su compañero de piso en Juneda (Lleida)

Los hechos han ocurrido sobre las 12:20 h y la víctima ha sido trasladada al Hospital Arnau de Vilanova

Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo.

Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. / MOSSOS D'ESQUADRA

ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a un hombre de 44 años en Juneda por supuestamente haber agredido con un arma blanca a su compañero de piso, según ha avanzado el diario Segre y ha confirmado la ACN.

Los hechos han ocurrido en una vivienda de la calle Font sobre las 12.20 h del mediodía en el marco de una pelea entre los dos convivientes. La víctima ha sido trasladada al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Anatomía de la caída de Isak Andic: 5 factores clave explicados con gráficos y vídeos
  2. David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
  3. Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
  4. La revolución sexual de las mujeres mayores: 'Con 89 años, tengo relaciones con distintos hombres fuera de la residencia
  5. Los ocupantes de un coche robado embisten un vehículo de los Mossos en Badalona y los agentes responden con varios disparos
  6. Carlos Elías, catedrático en la Carlos III: 'El inglés no debería estar en la selectividad
  7. De la tortuga mora y la anguila al desmán ibérico: España identifica 471 especies amenazadas en su primera Lista Roja Nacional
  8. El error que muchas familias cometen con el inglés: más academia no siempre ayuda

Detenido un hombre de 44 años por herir con un arma blanca a su compañero de piso en Juneda (Lleida)

Detenido un hombre de 44 años por herir con un arma blanca a su compañero de piso en Juneda (Lleida)

Dos policías en prácticas salvan la vida a un bañista en Mallorca: "Lo vimos flotar inerte, nos miramos y dijimos: '¡Vamos, vamos!'"

Detenidos en Ibiza por robar relojes de alta gama mientras ofrecían servicios sexuales

Quince detenidos por estafar 400.000 euros mediante llamadas tras la denuncia de un club de Alicante

Quince detenidos por estafar 400.000 euros mediante llamadas tras la denuncia de un club de Alicante

Detenidas 11 personas por organizar carreras ilegales con coches modificados en varios puntos del país

Detenidas 11 personas por organizar carreras ilegales con coches modificados en varios puntos del país

Detenidas 11 personas por organizar carreras ilegales en varios puntos de España

Detenidas 11 personas por organizar carreras ilegales en varios puntos de España

Niños de 10 años desnudan con IA a sus compañeras de clase

Niños de 10 años desnudan con IA a sus compañeras de clase

Condenada una empresa de fotografía tras dejar a los novios sin el álbum de su boda

Condenada una empresa de fotografía tras dejar a los novios sin el álbum de su boda