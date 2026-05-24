Sucesos
Detenido un hombre de 44 años por herir con un arma blanca a su compañero de piso en Juneda (Lleida)
Los hechos han ocurrido sobre las 12:20 h y la víctima ha sido trasladada al Hospital Arnau de Vilanova
Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a un hombre de 44 años en Juneda por supuestamente haber agredido con un arma blanca a su compañero de piso, según ha avanzado el diario Segre y ha confirmado la ACN.
Los hechos han ocurrido en una vivienda de la calle Font sobre las 12.20 h del mediodía en el marco de una pelea entre los dos convivientes. La víctima ha sido trasladada al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
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