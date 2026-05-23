Sucesos
Los ocupantes de un coche robado embisten un vehículo de los Mossos en Badalona y los agentes responden con varios disparos
Un agente de la policía local es atropellado de un control de tráfico nocturno
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Los ocupantes de un coche robado embistieron este viernes por la noche un vehículo de los Mossos d'Esquadra en Badalona y los agentes respondieron con varios disparos.
El incidente se produjo alrededor de las 23.30 horas en la avenida de Conflent, junto a la B-20 y el parque comercial de Montigalà. Una patrulla que circulaba por la zona localizó un coche que figuraba como robado y le dio el alto.
Los cuatro ocupantes, que podrían formar parte de una banda de 'teloneros' -ladrones especializados en robar dentro de vehículos-, hicieron caso omiso de las indicaciones y aceleraron, embistiendo el coche policial camuflado. Los agentes respondieron con varios disparos y se inició una breve persecución que acabó con tres de los ocupantes huyendo a pie.
Finalmente, los agentes pudieron detener a uno de los sospechosos, con la ayuda de la Guàrdia Urbana de Badalona, y los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para tratar de localizar a los otros tres ocupantes del vehículo.
Otro atropello en un control
No ha sido el único suceso de la noche en Badalona. El alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol (PP), ha explicado en 'X' que un agente de la policía local ha sido atropellado por una moto en un control de tráfico la pasada madrugada. Los dos ocupantes del vehículo han sido detenidos.
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