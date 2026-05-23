Una médica de Manresa víctima de una agresión explica el caso: "Llegaron los gritos y los insultos, hasta que me quiso pegar"

"Hacía guardia en urgencias. Eran bien bien las 11 de la noche y atendía a una chica. Estaba en observación y se le tenía que hacer una ecografía. El padre, que tenía unos cuatro años más que yo, estaba inquieto y se creyó con el derecho de exigirme una serie de cosas. Insistía en hacerle una prueba en concreto y yo le decía que no estaba indicada. Insistía, insistía e insistía, y llegaron los insultos, los gritos y en un momento determinado me quiso pegar. Me eché hacia atrás y un compañero llamó a seguridad. Volvió a su box".

Es el relato de un caso real que pasó hará un año en el Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. La víctima, el profesional, quiere mantener el anonimato. En esta ocasión el caso llegó a los juzgados, que le dieron la razón y condenaron al agresor a pagar una multa por amenazas, el coste del juicio y el del abogado de la acusación. Uno de los argumentos de Salud ante el incremento de las agresiones es que el comportamiento violento tiene consecuencias. Como en este caso.

Tolerancia cero

El día de los hechos el profesional continuó trabajando, pero con "muy mala sensación en el cuerpo porque no puede ser que no te sientas seguro en tu lugar de trabajo, y porque estaba haciendo lo que era correcto para el paciente", ha explicado a Regió7, del mismo grupo editorial que EL PERIÓDICO. Esto pasaba un jueves y el lunes decidió notificar el caso. En el informe había una pregunta que decía: ¿quieres presentar denuncia? "Pensé que sí, porque yo no tengo que tolerar estas actitudes".

Continúa relatando que se ha sentido muy bien acompañada por parte de la Comisión de Agresiones de Althaia. "Se pusieron en contacto conmigo y el abogado de la empresa me explicó todo lo que suponía interponer una denuncia".

Fue admitida a trámite y finalmente llegó el día del juicio en Manresa. No tiene un buen recuerdo. "Lo tenía a un palmo. En ningún momento se disculpó. Dijo que aquel día estaba nervioso y que teníamos que entenderlo, pero al final se volvió a poner agresivo. Empezó a gritar y a decir que todo era mentira. Cogí miedo".

Pese a todo, denunciar

Una vez ha pasado un tiempo explica que entiende que haya profesionales que no denuncien estos hechos porque "supone tiempo y un mal trago. Pero se tiene que hacer", continúa diciendo, "porque la gente tiene que entender que estas actitudes tienen consecuencias".

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Afirma que cada vez se viven más situaciones violentas en salud. Culpa de ello a la inmediatez que reclama la gente. "Yo siempre digo a los pacientes que podemos tener el nombre de la patología, pero a veces nos falta el apellido, y a menudo nos tenemos que dar tiempo para tener este apellido e iniciar el tratamiento". En la era de la IA, esto no se entiende. "También tenemos que ser conscientes de que la sanidad está muy tensionada. Es un bien que tenemos que cuidar, como la educación, y lo estamos abandonando". Dice que esta vivencia no le ha hecho cambiar el trato con los pacientes. "No tenemos que volver al paternalismo que había antes. El médico hace y te dice lo que es mejor para ti. No te miente".