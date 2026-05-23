Detenido al ir a regularizarse en Altea
El joven marroquí detenido por no saber explicar su dirección logra un permiso provisional de residencia y trabajo
Extranjería admite a trámite su regularización y le autoriza temporalmente a residir y trabajar mientras resuelve el expediente
Detenido cuando iba a regularizarse: frenan la expulsión de un joven marroquí que no supo explicar dónde estaba su domicilio
Amaya Martín
El joven marroquí internado en un CIE tras ser detenido en Altea por no saber explicar con precisión la dirección donde residía ha conseguido ahora una autorización provisional de residencia y trabajo en España después de que Extranjería haya admitido a trámite su solicitud de regularización por circunstancias excepcionales. La decisión llega apenas unos días después de que el Ministerio del Interior denegara su petición de protección internacional y asilo por supuesta persecución religiosa en Marruecos.
Según la resolución de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, la solicitud presentada el pasado 11 de mayo ha sido admitida a trámite, lo que implica que el joven queda autorizado de forma provisional “a residir y trabajar por cuenta ajena y propia en todo el territorio nacional” mientras se resuelve el procedimiento administrativo.
El caso del joven saltó a la luz tras su detención durante una identificación policial en Altea. Aunque estaba empadronado y no tenía antecedentes penales, acabó ingresando en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) mientras se tramitaba su devolución a Marruecos. Posteriormente, solicitó asilo alegando problemas y amenazas familiares derivados de su conversión al cristianismo.
Sin embargo, el Ministerio del Interior rechazó recientemente concederle protección internacional al considerar que no había acreditado una persecución concreta e individualizada en su país de origen. Su defensa anunció entonces la presentación de un recurso de reexamen y logró paralizar temporalmente la devolución.
El documento que autoriza su residencia, al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, establece que el plazo máximo para resolver el expediente será de tres meses, aunque durante ese tiempo el solicitante podrá permanecer legalmente en España y acceder al mercado laboral. La autorización provisional, no obstante, no permite todavía la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), que solo se concedería en caso de resolución favorable definitiva.
La resolución también recoge que la Seguridad Social le asignará, en caso de no tenerlo, un número de afiliación y asistencia sanitaria sin necesidad de trámites adicionales.
Trabajar en la naranja
De momento, el joven Mounir M. ha expresado una gran alegría, según relata su abogado Álvaro Vico. De hecho ya se encuentra en Altea donde pronto podrá trabajar en el sector agrícola, concretamente en la recogida de la naranja.
Finalmente, la regularización extraordinaria se ha producido debido a circunstancias excepcionales que en este caso han quedado unidas a haber tenido antes un contrato de trabajo y haber vivido en España antes del 1 de enero de 2026 durante cinco meses antes de la solicitud de forma ininterrumpida.
Ahora, la admisión a trámite de su regularización abre una nueva vía administrativa que podría permitirle permanecer legalmente en España mientras se resuelve de manera definitiva su situación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vall d'Hebron identifica a nueve personas con dermatofilosis, una infección cutánea hasta ahora asociada a animales
- La revolución sexual de las mujeres mayores: 'Con 89 años, tengo relaciones con distintos hombres fuera de la residencia
- Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
- La subida salarial de Educació no convence a los sindicatos de profesores, que amagan con protestas durante la visita del Papa
- Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
- La estrategia de la exclusiva defensa de Jonathan Andic: evitar el juicio por jurado a toda costa
- La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del jueves, 21 de mayo de 2026, en directo
- Los ocupantes de un coche robado embisten un vehículo de los Mossos en Badalona y los agentes responden con varios disparos