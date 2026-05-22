Las horas previas al crimen machista de Figueres: un informe de lesiones, una orden de alejamiento y un agresor en libertad

La víctima del crimen machista de Figueres creía que su agresor todavía estaba detenido cuando fue a buscar un informe de lesiones al hospital para llevarlo al juzgado. Era el mismo martes, pocas horas antes de ser asesinada a puñaladas en plena plaza Josep Tarradellas. La mujer, Kimberli D.G., conocida como Kim y que también se hacía llamar Erika, había acudido a centros sanitarios tres días seguidos por lesiones atribuidas a su expareja, según fuentes conocedoras del caso.

El presunto autor del crimen machista pasa este viernes a disposición judicial en los juzgados de Figueres. El hombre, Andrés Roche, de 48 años, fue detenido el martes después del ataque mortal, que se produjo a plena luz del día y ante varios testigos. Varias personas lo retuvieron hasta la llegada de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana de Figueres, que lo arrestaron todavía ensangrentado.

El arrestado no es un desconocido para la policía ni para los juzgados. Según fuentes policiales, está considerado un hombre muy violento y acumula numerosos antecedentes, varios de ellos vinculados a episodios de maltrato. También había ingresado en varias ocasiones en la prisión de Puig de les Basses, en Figueres. Este historial es uno de los elementos que ahora planean sobre el caso, junto con las agresiones de los días previos, la condena reciente y la orden de alejamiento que tenía vigente.

Cronología

Pocas horas antes de morir, la víctima todavía intentaba documentar las agresiones para poder aportarlas al procedimiento judicial. El hombre tenía una orden de alejamiento vigente y había sido detenido los días previos por maltratar, amenazar y causar lesiones a Kim. También había sido condenado el día antes del crimen por un delito de maltrato, como informó el TSJC. El domingo la agredió físicamente y al día siguiente acabó condenado a seis meses de prisión y una orden de alejamiento de 250 metros durante dieciséis meses. Un hecho que, sin embargo, no impidió que el mismo día el hombre volviera a agredirla y, por tanto, quebrantara la orden de alejamiento. Volvió a ser arrestado y ella atendida en un centro sanitario. Y fue el mismo día del crimen, aquella misma mañana, cuando intentó obtener un informe de lesiones para llevarlo al juzgado, como avanzó la periodista de sucesos Anna Punsí. Creyendo ella en todo momento que todavía estaba arrestado.

El juez, sin embargo, como explicó el TSJC, esperó a la víctima para que declarara, así como también la visita con el forense, pero ella no se presentó. Finalmente, el hombre quedó en libertad.

Hacia las tres de la tarde se produjo el ataque mortal en plena calle. Andrés apuñaló a Kim varias veces con un cuchillo de grandes dimensiones y, después del crimen, quiso limpiarse la sangre tranquilamente —como se ve en vídeos difundidos en redes sociales— en la fuente de la misma plaza. Varios testigos lo retuvieron hasta la llegada de la policía, que pudo detenerlo en el mismo lugar de los hechos. El cuchillo apareció debajo de un coche, lleno de sangre.

Análisis del caso

El asesinato de Figueres ha puesto el foco en que alguna "cosa ha fallado", como decía el alcalde de Figueres, Jordi Masquef, el mismo día de los hechos y posteriormente otros políticos y expertos. La propia consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, admitió el jueves que "alguna cosa había fallado" en el feminicidio de Figueres, pero remarcó que el sistema de protección de las víctimas "ha funcionado en otros casos" y ha permitido "que haya muchas mujeres supervivientes". En una entrevista en la Cadena SER, defendió evitar un mensaje de "inevitabilidad de la violencia machista" y dejó claro que en último término "el único culpable es el asesino". Menor ha anunciado que se convocará el grupo de análisis de feminicidios para determinar si hubo errores de coordinación, de traspaso de información o de valoración del riesgo. También apostó por endurecer las medidas en casos de alto riesgo y estudiar la "prisión preventiva" en determinadas situaciones, recogió la ACN.

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Figueres guardó el miércoles un minuto de silencio para condenar el crimen y recordar a la víctima. Este viernes, con el paso del presunto autor ante el juez, el caso entra en una nueva fase judicial. Las agresiones previas, las visitas médicas, la condena, la detención y la orden de alejamiento forman ahora parte de una cronología que la investigación deberá acabar de reconstruir.