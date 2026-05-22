Alerta por la venta de entradas falsas para los conciertos de Bad Bunny: hasta 300 euros por internet

Nada genera más expectación que la actuación de un artista famoso, de esos cuyas entradas a los conciertos se agotan en minutos. Por eso mismo, los delincuentes aprovechan las ganas de los que se han quedado sin poder acceder para intentar sacar beneficio. Es lo que ha detectado la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya: una estafa relacionada con la comercialización de entradas falsas para los conciertos de Bad Bunny.

La gira del artista llega este fin de semana a Barcelona y los ciberdelincuentes aprovechan el interés de los fans para conseguir boletos, agotados en los puntos de venta oficiales desde hace meses. Sin embargo, los criminales son muy proactivos con estos fraudes. En uno de los casos detectados, envían un correo electrónico engañoso en el que se explica al usuario de que existen supuestas entradas disponibles.

A partir de ahí se le redirige a un sitio web fraudulento. Tanto el correo como el portal suplantan a Live Nation, empresa matriz de Ticketmaster y organizadora de numerosos eventos musicales. Para aparentar legitimidad, la página maliciosa utiliza un diseño similar al del original. El paso a paso para vender las entradas es también muy parecido al de un proceso legítimo, según la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya

Además, el portal detectado tiene una dirección que incorpora las palabras live y nation, lo que confunde al usuario, que puede pensar que se trata de un sitio oficial o vinculado a la empresa. La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya remarca que durante el proceso de compra, los usuarios llegan a visualizar un mapa de localidades, una aparente confirmación de la operación, un número de pedido ficticio… Incluso, los usuarios reciben por correo electrónico un aviso: los boletos se enviarán más adelante por motivos de seguridad, una estratagema que precisamente copia uno de los mecanismos de seguridad de Live Nation y Ticketmaster.

Fraude por TikTok

Pese a esto, el organismo recuerda que "todo es un engaño", ya que "el objetivo es que los usuarios faciliten datos personales y bancarios y efectúen un pago por unas entradas que en ningún caso recibirán ni tampoco les permitirán acceder al recinto para disfrutar del concierto". Algunas de estas entradas fraudulentas se venden por unos 300 euros por persona.

No es el único caso detectado. En otros casos, el fraude en la compra de entradas llega a través de publicaciones en redes sociales, como por ejemplo TikTok, donde los estafadores negocian directamente con los usuarios para intentar vender entradas falsas. En estos casos usan excusas de todo tipo para no quedar en persona y piden realizar el pago antes de recibir los boletos. Una picaresca más burda.

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Por eso la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya recuerda que las entradas deben adquirirse únicamente a través de canales oficiales y distribuidores autorizados. Remarcan que "cuando es evidente que un producto se ha agotado, como el caso de las entradas para la gira de un artista, desconfía de anuncios y portales que ofrecen entradas de última hora" e insisten en que se debe verificar "siempre el dominio web de un portal antes de facilitar información personal o bancaria". A partir de ahí, sólo queda esperar a una nueva gira si es que no pudiste acceder a ver a tu cantante favorito.