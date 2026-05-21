Posible ajuste de cuentas
Los Mossos investigan un tiroteo frente a un bar en Viladecans
Los autores podrían ser de origen extranjero y escaparon en un vehículo
La Guardia Urbana de L'Hospitalet detiene a un hombre por otro tiroteo este domingo
Los Mossos d'Esquadra buscan a dos sospechosos que este miércoles por la tarde dispararon ante un bar de Viladecans. No se registraron heridos y tras el tiroteo los pistoleros escaparon en un coche blanco, según ha podido saber este diario.
Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos únicamente se encontraron los casquillos en el suelo y a partir de su estudio tratan de determinar si pertenecen a armas usadas en otros delitos y que la policía tiene registradas. Las primeras hipótesis apuntan a un posible caso de ajuste de cuentas contra alguien que estaría en la terraza de ese local a esa hora.
Según varias fuentes, los sospechosos, que serían extranjeros, habrían llegado en un coche blanco, habrían bajado para disparar diversas veces y luego habrían escapado en el mismo vehículo. Los agentes sospechan que se fueron por la C-32 pero no se pudo localizar al turismo pese a que tenían matrícula, de origen alemán, marca, modelo y color. Por el momento la investigación sigue abierta.
Los Mossos sospechan que podría haber otro coche implicado que estaría cerca del que se subieron los sospechosos para escapar. El sucesos causó mucha conmoción en la ciudad del Baix Llobregat, ya que se produjo por la tarde en una zona muy concurrida. Algunos clientes del bar se refugiaron dentro del local. La policía estuvo horas investigando y buscando indicios por la zona.
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