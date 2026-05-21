Tres heridos críticos y otro grave en un choque frontal en Sant Sadurní d'Anoia

Tres personas han resultado heridas críticas y otra grave en un choque frontal entre dos vehículos que ha tenido lugar este jueves hacia las cuatro y media de la tarde en el kilómetro 0,5 de la carretera BV-2244, en término municipal de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès).

El Servei Català de Trànsit (SCT), que cita al Sistema d'Emergencies Mèdiques (SEM), indica que los afectados han sido trasladados al Vall d'Hebron, al Hospital de Bellvitge y a la Mútua de Terrassa. Ocho ambulancias del SEM y dos dotaciones de los Bombers han actuado en el lugar, además de Mossos.

Los Bomberos han tenido que apagar el incendio de uno de los vehículos.

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En un primer momento se ha tenido que cortar la vía en ambos sentidos. Hacia las 17.30 horas se ha podido reabrir un carril para dar paso alternativo del tráfico.