En una carretera comarcal
Tres heridos críticos y otro grave en un choque frontal en Sant Sadurní d'Anoia
Tres personas han resultado heridas críticas y otra grave en un choque frontal entre dos vehículos que ha tenido lugar este jueves hacia las cuatro y media de la tarde en el kilómetro 0,5 de la carretera BV-2244, en término municipal de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès).
El Servei Català de Trànsit (SCT), que cita al Sistema d'Emergencies Mèdiques (SEM), indica que los afectados han sido trasladados al Vall d'Hebron, al Hospital de Bellvitge y a la Mútua de Terrassa. Ocho ambulancias del SEM y dos dotaciones de los Bombers han actuado en el lugar, además de Mossos.
Los Bomberos han tenido que apagar el incendio de uno de los vehículos.
En un primer momento se ha tenido que cortar la vía en ambos sentidos. Hacia las 17.30 horas se ha podido reabrir un carril para dar paso alternativo del tráfico.
- David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
- Una nueva estrategia con luz elimina células tumorales resistentes en modelos de cáncer de mama
- Sanidad amplía el cribado de cáncer de mama a mujeres jóvenes y mayores, el nuevo rango es entre 45 y 74 años
- Las pruebas que acorralan a Jonathan Andic: resbalón descartado, 'odio al padre' y planificación
- Jonathan Andic entregó a los Mossos un iPhone sin los Whatsapps anteriores a la muerte de su padre
- ¿Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026? Todas las fechas de Mango, Zara, H&M, Cortefiel y El Corte Inglés
- Cronología del caso de Isak Andic: desde su muerte hasta la detención de su hijo, Jonathan Andic
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias