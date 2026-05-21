Sucesos
Detenido un fugitivo buscado por Francia por tráfico de drogas que se escondía en Corbera de Llobregat
La Policía Nacional encontró en su vivienda nueve teléfonos móciles, 2.250 euros en efectivo y casi cinco kilos de hachís
Cau una banda amb 270 quilos d’haixix i 16 de cocaïna per distribuir a Italia en màquines d’aigua a pressió i motlles especials
La Policía Nacional detuvo el pasado 28 de abril a un vecino de Corbera de Llobregat que tenía una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades francesas por un delito contra la salud pública, blanqueo de capital y pertenencia a grupo organizado. El sospechoso almacenaba drogas en su domicilio para traficar con ellas.
La investigación comenzó en 2023 y tras constatar esta venta de estupefacientes, la policía diseño un dispositivo de vigilancia, por lo que contó con la colaboración de las policías locales de Corbera de Llobregat y Cervelló. De esta forma se constató como, en múltiples ocasiones, varios vehículos con placas de matrícula francesa, principalmente, y otros españoles, estacionaban en la puerta del domicilio del detenido, para introducir mochilas o maletas en el inmueble.
Más adelante la Policía Nacional tuvo conocimiento de que existía una orden judicial europea de busca y captura del sospechoso y por eso se le detuvo mientras iba en coche. En el arresto intervinieron también agentes de las policías locales. Durante el registro del vehículo se encontraron 20 gramos de hachís, 760 euros en efectivo y cuatro teléfonos móviles.
En la entrada y registro de su vivienda los agentes localizaron 4,915 kilogramos de hachís, otros cinco teléfonos móviles y 1.490 euros. El Juzgado de Instrucción de guardia de Sant Feliu de Llobregat ordenó el ingreso en prisión provisional del sospechoso la espera de materializar la extradición de esta persona a las autoridades judiciales francesas por los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Suscríbete para seguir leyendo
- David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
- Sanidad amplía el cribado de cáncer de mama a mujeres jóvenes y mayores, el nuevo rango es entre 45 y 74 años
- Una nueva estrategia con luz elimina células tumorales resistentes en modelos de cáncer de mama
- Las pruebas que acorralan a Jonathan Andic: resbalón descartado, 'odio al padre' y planificación
- Jonathan Andic entregó a los Mossos un iPhone sin los Whatsapps anteriores a la muerte de su padre
- ¿Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026? Todas las fechas de Mango, Zara, H&M, Cortefiel y El Corte Inglés
- Cronología del caso de Isak Andic: desde su muerte hasta la detención de su hijo, Jonathan Andic
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias