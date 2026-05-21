Denunciado un ganadero por robar terneros, cambiarles los crotales identificativos y sacrificarlos como si fueran suyos

Los Mossos d’Esquadra han denunciado penalmente a un ganadero por un delito de hurto de ganado, tres delitos de falsificación documental y un delito de estafa. Agentes de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) de la Regió Policial de l’Alt Pirineu i Aran (RPPA), junto con la Unitat d’Investigació de l’ABP Alt Urgell y con la colaboración de los servicios de Sanidad Animal y Ganadería del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) en l’Alt Pirineu i Aran, han llevado a cabo una investigación que comenzó el pasado mes de diciembre de 2025, cuando un ganadero del Alt Urgell denunció que le habían robado tres animales de especie bovina que tenía pastando, en régimen extensivo, en diferentes fincas de su propiedad. También aportó la descripción de la raza de los bovinos y una fotografía de un animal, para facilitar su identificación.

Las indagaciones llevadas a cabo por los mossos de la Unitat de Medi Ambient permitieron localizar, el pasado mes de enero de 2026, unos animales con las mismas características que los robados. Posteriormente, con los Serveis de Sanitat Ramadera de los Serveis Territorials del Departament d’Agricultura se hicieron comprobaciones para constatar si las identificaciones de los animales localizados podían estar manipuladas.

Fruto de la colaboración entre departamentos, se averiguó que había una serie de peticiones de duplicados de crotales auriculares sospechosas y acumuladas en el tiempo, de un ganadero de la misma comarca. El ganado bovino se identifica mediante dos crotales auriculares, con un código de identificación individual que el animal debe mantener toda su vida. Por tanto, en caso de pérdida de uno de los crotales nunca se colocará al animal un crotal con un nuevo código de identificación, sino que su propietario deberá gestionar la obtención de un duplicado de crotal con el mismo código, lo que requerirá una autorización previa por parte del Departament d’Agricultura.

La investigación ha puesto de manifiesto que el ganadero denunciado no daba de baja los animales de su explotación para así poder pedir duplicados de los crotales, para ponérselos a animales que no eran de su propiedad. Para no levantar sospechas, hacía estas peticiones al Departament d’Agricultura de vez en cuando y de manera espaciada en el tiempo. El modus operandi consistía en no dar de baja en el Registre de Gestió Ramadera los animales muertos de su granja y hacerlos pasar todavía como vivos, pero sustituidos por ganado sustraído. Una vez finalizada la investigación se ha podido encontrar un animal con vida.

A la persona investigada también se le acusa de un delito de estafa ya que obtenía un beneficio económico realizando la venta de los animales, introduciéndolos en el matadero como si fueran de su propiedad.

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Los Mossos d’Esquadra, conjuntamente con los Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, realizaron una inspección en la explotación del investigado donde se constataron las sospechas y se le denunció penalmente por los delitos anteriormente mencionados.