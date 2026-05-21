Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroRota MorónMarteJonathan AndicViviendaGemma MartínezPasapalabraGeranios
instagramlinkedin

Tras el veredicto

Condenado a 13 años de cárcel por asesinar y descuartizar con una motosierra a su compañero de piso en Piera

El tribunal ha aplicado la eximente incompleta de altertación psíquica del procesado

El jurat considera culpable d'assassinat amb traïdoria l'acusat de matar i esquarterar el seu company de casa a Piera

Imagen del procesado durante el veredicto del jurado en la Audiencia de Barcelona

Imagen del procesado durante el veredicto del jurado en la Audiencia de Barcelona / tsjc

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona ha condenado a J.R.H.E. a 12 años y 10 meses de cárcel por asesinar y descuartizar a su compañero de piso en Piera en diciembre de 2022. Junto con la pena de prisión por un delito de asesinato y otro de profanación de cadáver el tribunal ha estimado la eximente incompleta de alteración psíquica. Además, debería indemnizar con 130.000 euros a la familia de la víctima.

En el juicio, el condenado, representado por el abogado especialista en el tribunal del jurado Javier Rodrigálvarez, admitió que había matado y descuartizado a su compañero de piso, pero alegó un trastorno mental, ya que los días previos al crimen había consumido mucha cantidad de alcohol y drogas que le provocaron alucinaciones y sensación de acoso. El examen forense del procesado descartó que sufriera una enfermedad mental, pese a que el magistrado lo ha tenido en cuenta para estimar parcialmente la eximente.

El sospechoso declaró que primero habría atacado a la víctima con un cuchillo y, posteriormente, con un martillo. Tras matarlo, usó una motosierra para seccionar el cadáver en trozos y así deshacerse del cuerpo: los repartió en varios puntos del municipio y luego los quemó. El tribunal ha considerado que el condenado no quiso provocar más sufrimiento a la víctima, ya que concentró los golpes mortales en la cabeza.

Noticias relacionadas

En un principio, la Fiscalía pedía para el acusado 23 años y 5 meses de cárcel, aunque finalmente la pena impuesta por el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona ha sido de casi 13 años de prisión.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
  2. Una nueva estrategia con luz elimina células tumorales resistentes en modelos de cáncer de mama
  3. Sanidad amplía el cribado de cáncer de mama a mujeres jóvenes y mayores, el nuevo rango es entre 45 y 74 años
  4. Las pruebas que acorralan a Jonathan Andic: resbalón descartado, 'odio al padre' y planificación
  5. Jonathan Andic entregó a los Mossos un iPhone sin los Whatsapps anteriores a la muerte de su padre
  6. ¿Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026? Todas las fechas de Mango, Zara, H&M, Cortefiel y El Corte Inglés
  7. Cronología del caso de Isak Andic: desde su muerte hasta la detención de su hijo, Jonathan Andic
  8. Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias

Condenado a 13 años de cárcel por asesinar y descuartizar con una motosierra a su compañero de piso en Piera

Condenado a 13 años de cárcel por asesinar y descuartizar con una motosierra a su compañero de piso en Piera

El detenido por la muerte violenta de Figueres había estado en la cárcel y acumula antecedentes, muchos por violencia machista

El detenido por la muerte violenta de Figueres había estado en la cárcel y acumula antecedentes, muchos por violencia machista

Denunciado un ganadero por robar terneros, cambiarles los crotales identificativos y sacrificarlos como si fueran suyos

Denunciado un ganadero por robar terneros, cambiarles los crotales identificativos y sacrificarlos como si fueran suyos

Un hombre de 37 años cose a puñaladas a su expareja de 60 años en un piso de Zaragoza

Un hombre de 37 años cose a puñaladas a su expareja de 60 años en un piso de Zaragoza

Tragedia en A Coruña: muere una niña de 2 años a la que su padre olvidó en el coche

Tragedia en A Coruña: muere una niña de 2 años a la que su padre olvidó en el coche

La Guardia Civil detiene a un ciudadano suizo que se escondía en un pueblo de Tarragona por el presunto asesinato de su pareja

La Guardia Civil detiene a un ciudadano suizo que se escondía en un pueblo de Tarragona por el presunto asesinato de su pareja

Una familia denuncia la muerte de su hijo de dos años durante su traslado en ambulancia entre dos hospitales privados de Sevilla

Una familia denuncia la muerte de su hijo de dos años durante su traslado en ambulancia entre dos hospitales privados de Sevilla

Trágica muerte de una niña de dos años en A Coruña: "Estamos todos conmocionados, fue una desgracia horrible"

Trágica muerte de una niña de dos años en A Coruña: "Estamos todos conmocionados, fue una desgracia horrible"