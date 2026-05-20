Crimen el pasado sábado
Prisión provisional para los dos hombres acusados de matar a otro en una masía en Reus (Tarragona)
El juzgado de Instrucción 4 de Reus (Tarragona) ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para los dos hombres acusados de matar a otro en una masía situada en la localidad este sábado.
Lo ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) un mensaje en 'X' este miércoles, después de que los dos sospechosos fuesen detenidos el mismo sábado.
Los hechos sucedieron sobre las 14.00 horas cuando los Mossos d'Esquadra recibieron un aviso de una pelea en el interior de la masía, y en el lugar localizaron el cadáver, así como dos personas más, si bien una de ellas intentó huir.
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