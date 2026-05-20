Golpe a la criminalidad
La Policía Nacional expulsa a Marruecos y Gambia siete multirreincidentes que actuaban en Girona
Los sospechosos, con 100 antecedentes, causaban "gran alarma social" según los agentes
Expulsados de España 16 multirreincidentes por múltiples delitos cometidos en Catalunya
La Policía Nacional ha expulsado a sus países de origen a siete ciudadanos extranjeros multirreincidentes que actuaban en Girona, como Santa Coloma de Farners, Banyoles, Olot y Sant Hilari Sacalm. En concreto seis de ellos se trasladaron en avión a Marruecos y otro a Gambia. Entre todos sumaban 100 antecedentes policiales y judiciales por diferentes delitos.
Para hacer efectiva la expulsión la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Girona de la Policía Nacional contó con la colaboración de los Mossos d'Esquadra y de policías municipales. Los agentes remarcan que los sospechosos generaban "gran alarma social" en las localidades en las que residían y por eso fueron repatriados a sus países de origen tras conseguir una orden de expulsión.
Para ello se hizo una laborar administrativa con coordinación en varios organismos oficiales, como juzgados, consulados, delegación del Gobierno y secretaría de estado de Seguridad. En 72 horas los agentes arrestan a los sospechosos y los trasladan a Madrid para embarcarlos en un vuelo a sus países de origen.
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