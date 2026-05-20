La Policía Nacional expulsa a Marruecos y Gambia siete multirreincidentes que actuaban en Girona

La Policía Nacional ha expulsado a sus países de origen a siete ciudadanos extranjeros multirreincidentes que actuaban en Girona, como Santa Coloma de Farners, Banyoles, Olot y Sant Hilari Sacalm. En concreto seis de ellos se trasladaron en avión a Marruecos y otro a Gambia. Entre todos sumaban 100 antecedentes policiales y judiciales por diferentes delitos.

Para hacer efectiva la expulsión la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Girona de la Policía Nacional contó con la colaboración de los Mossos d'Esquadra y de policías municipales. Los agentes remarcan que los sospechosos generaban "gran alarma social" en las localidades en las que residían y por eso fueron repatriados a sus países de origen tras conseguir una orden de expulsión.

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Para ello se hizo una laborar administrativa con coordinación en varios organismos oficiales, como juzgados, consulados, delegación del Gobierno y secretaría de estado de Seguridad. En 72 horas los agentes arrestan a los sospechosos y los trasladan a Madrid para embarcarlos en un vuelo a sus países de origen.