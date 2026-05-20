Muere un obrero en el Movistar Arena de Madrid tras caer de una altura de 30 metros

Un trabajador de 50 años ha fallecido tras precipitarse desde una altura de 30 metros en el Movistar Arena de Madrid. Los sanitarios del SUMMA 112 han intentado reanimarle durante 20 minutos, pero finalmente solo han podido confirmar su muerte. Un trabajador de 50 años ha fallecido tras precipitarse desde una altura de 30 metros en Madrid, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Sanitarios del SUMMA 112 han realizado maniobras de reanimación avanzadas durante 20 minutos, aunque finalmente solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre debido a la gravedad de las lesiones sufridas en la caída. Además, un psicólogo del SUMMA 112 ha atendido a tres trabajadores que presentaban crisis de ansiedad tras lo ocurrido.

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En el operativo también han intervenido Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y agentes de la Policía Municipal de Madrid, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente laboral.