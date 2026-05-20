SUCESOS ACCIDENTE
Muere un obrero en el Movistar Arena de Madrid tras caer de una altura de 30 metros
El trabajador de 50 años ha fallecido debido a la gravedad de las lesiones sufridas al precitarse
Álvaro Raya
Un trabajador de 50 años ha fallecido tras precipitarse desde una altura de 30 metros en el Movistar Arena de Madrid. Los sanitarios del SUMMA 112 han intentado reanimarle durante 20 minutos, pero finalmente solo han podido confirmar su muerte. Un trabajador de 50 años ha fallecido tras precipitarse desde una altura de 30 metros en Madrid, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Sanitarios del SUMMA 112 han realizado maniobras de reanimación avanzadas durante 20 minutos, aunque finalmente solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre debido a la gravedad de las lesiones sufridas en la caída. Además, un psicólogo del SUMMA 112 ha atendido a tres trabajadores que presentaban crisis de ansiedad tras lo ocurrido.
En el operativo también han intervenido Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y agentes de la Policía Municipal de Madrid, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente laboral.
Suscríbete para seguir leyendo
- David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
- La jueza acusa a Jonathan Andic de matar a su padre, fundador de Mango, de forma 'premeditada
- ¿Por qué el móvil de Jonathan Andic es clave en la investigación por homicidio? Los Mossos sospechan que borró evidencias incriminatorias
- Las pruebas que acorralan a Jonathan Andic: resbalón descartado, 'odio al padre' y planificación
- Jonathan Andic, hijo del empresario y fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo
- La unidad de depresión resistente de Sant Joan de Déu logra entre un 25% y un 30% de éxito en el primer año
- ¿Por qué ha sido acusado de homicidio Jonathan Andic? ¿Qué le espera en adelante? 5 claves del proceso judicial
- Un choque entre dos camiones acaba en incendio y corta la AP-7 en Santa Margarida i els Monjos