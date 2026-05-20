Sigue la fiebre de los relojes Swatch: peleas y hasta gases lacrimógenos en otras ciudades del mundo por conseguir un ejemplar

El grupo relojero suizo Swatch Group reconoció este lunes que hubo "problemas" en una veintena de sus tiendas alrededor del mundo durante el lanzamiento el sábado de su colaboración con la marca de lujo Audemars Piguet, que derivó en escenas de caos en varias ciudades.

"El día del lanzamiento hubo problemas en alrededor de una veintena de tiendas Swatch, de las 220 en el mundo donde se lanzó Royal Pop, porque las filas de personas interesadas eran extremadamente largas y la organización de algunos centros comerciales no fue suficiente para contener esta avalancha", indicó el grupo suizo.

"La reacción mundial a la colección Royal Pop es fenomenal y la demanda es inmensamente alta", añadió la compañía relojera, que comparó el lanzamiento de este modelo con el relojero de lujo Audemars Piguet con el de MoonSwatch en 2022, realizado en colaboración con Omega.

Intervención policial y cierre de tiendas

Largas filas se formaron durante la noche frente a sus tiendas y, en algunas ciudades, la situación derivó en caos al momento de la apertura, lo que obligó a la intervención policial y al cierre inmediato de ciertos establecimientos, como en Barcelona.

"Como ocurrió con la MoonSwatch, la situación se 'normalizó' un poco después del día del lanzamiento, sobre todo después de que volviéramos a comunicar que la colección Royal Pop estará disponible durante varios meses", detalló la empresa.

Altercados alrededor del mundo

En Francia, en la región parisina, unas 300 personas que acudieron antes de la apertura de la tienda Swatch del centro comercial Westfield Parly 2 fueron dispersadas el sábado por la policía con gases lacrimógenos. También se registraron incidentes frente a una tienda en Milán, Italia. Frente a la tienda de Swatch en Times Square, en Nueva York, hubo empujones para poder entrar, contó un testigo a la AFP.

Propietario de 16 marcas, Swatch Group ya había lanzado en 2022 una colaboración con Omega, una de sus marcas de alta gama. Tras el éxito obtenido, repitió la operación en 2023 con Blancpain, otra marca del grupo conocida especialmente por sus relojes de buceo.

Sin embargo, el modelo lanzado el sábado marca una diferencia, ya que esta vez la colaboración se realizó con una marca externa al grupo: Audemars Piguet, una firma independiente considerada entre las más prestigiosas de la relojería suiza.