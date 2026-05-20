Dos detenidos más por el asesinato del cantaor Matías de Paula y un taxista herido crítico tras ser apuñalado

Dos nuevas personas relacionadas con el asesinato del cantaor Matías de Paula se han entregado en las últimas horas, según han informado fuentes conocedoras del caso. Se trataría del hijo y el sobrino del hombre detenido ayer cerca de Magacela, considerado presunto autor de los disparos que acabaron con la vida del artista el pasado viernes en Villanueva de la Serena (Badajoz). Con estas dos nuevas detenciones, son ya tres las personas arrestadas en relación con este crimen, que continúa bajo secreto de actuaciones.

El principal detenido fue localizado ayer en las inmediaciones de Magacela, cuando caminaba en dirección a La Haba. Según las mismas fuentes, antes de su arresto habría agredido con arma blanca a un taxista que supuestamente le reconoció y se negó a trasladarlo en su vehículo. El taxista, ajeno al operativo policial, permanece en estado crítico tras recibir varias puñaladas.

La investigación continúa abierta bajo secreto de actuaciones, por lo que la Policía Nacional no ha facilitado por el momento más datos oficiales sobre las circunstancias de las detenciones ni sobre la implicación concreta de cada uno de los arrestados.

Matías de Paula, muy conocido en Villanueva de la Serena y en el ámbito flamenco extremeño, falleció el pasado viernes en su ciudad natal en un suceso investigado desde el primer momento como una muerte violenta.

Descartadas nuevas detenciones

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado este miércoles que, “en principio”, se descartan nuevas detenciones por el homicidio del cantaor flamenco Matías de Paula, tras el arresto de tres personas presuntamente implicadas. Quintana ha confirmado que el supuesto autor material fue detenido ayer al mediodía en la zona de Magacela-La Haba y que por la noche fueron arrestadas otras dos personas que la investigación considera implicadas en los hechos.

Los tres detenidos pasarán previsiblemente a disposición judicial el próximo viernes, según ha indicado el delegado, quien ha recordado que la causa se encuentra bajo secreto de sumario. “Confirmo lo que os acabo de decir, pero, lógicamente, se sigue investigando”, ha afirmado Quintana, aunque ha añadido que, con la línea de investigación actual, “se descartan nuevas detenciones”.

Taxista en estado grave

El delegado también se ha referido a la agresión sufrida por un taxista, presuntamente a manos del mismo supuesto autor del homicidio, y ha explicado que este episodio está incluido en el procedimiento, aunque ha precisado que la víctima no tendría relación con el crimen.

Quintana ha señalado que el taxista permanece grave, aunque “en principio no parece que corra riesgo su vida”. Preguntado por el grado de implicación de los dos últimos detenidos, ha evitado ofrecer detalles por el secreto de las actuaciones y ha pedido comprensión a los medios. Asimismo, ha explicado que la detención del supuesto autor se produjo en demarcación de la Guardia Civil, que colaboró en el operativo, si bien fue la Policía Nacional la que practicó el arresto.

El delegado ha confirmado además que el supuesto autor “tenía un permiso de prisión” y que estaba interno en un centro penitenciario, aunque ha señalado que no disponía de más detalles sobre su situación anterior.