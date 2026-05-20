Extremadura
Se entregan otros dos implicados en el asesinato de Matías de Paula
El taxista, ajeno al operativo policial, permanece en estado crítico tras recibir varias puñaladas.
Redacción
Dos nuevas personas relacionadas con el asesinato del cantaor villanovense Matías de Paula se han entregado en las últimas horas, según han informado fuentes conocedoras del caso.
Se trataría del hijo y el sobrino del hombre detenido este martes cerca de Magacela, considerado presunto autor de los disparos que acabaron con la vida del artista el pasado viernes en Villanueva de la Serena.
Con estas dos nuevas detenciones, son ya tres las personas arrestadas en relación con este crimen, que continúa bajo secreto de actuaciones.
El principal detenido fue localizado ayer en las inmediaciones de Magacela, cuando caminaba en dirección a La Haba. Según las mismas fuentes, antes de su arresto habría agredido con arma blanca a un taxista que supuestamente le reconoció y se negó a trasladarlo en su vehículo.
El taxista, ajeno al operativo policial, permanece en estado crítico tras recibir varias puñaladas.
La investigación continúa abierta bajo secreto de actuaciones, por lo que la Policía Nacional no ha facilitado por el momento más datos oficiales sobre las circunstancias de las detenciones ni sobre la implicación concreta de cada uno de los arrestados.
Matías de Paula, muy conocido en Villanueva de la Serena y en el ámbito flamenco extremeño, falleció el pasado viernes en su ciudad natal en un suceso investigado desde el primer momento como una muerte violenta.
- La jueza acusa a Jonathan Andic de matar a su padre, fundador de Mango, de forma 'premeditada
- ¿Por qué el móvil de Jonathan Andic es clave en la investigación por homicidio? Los Mossos sospechan que borró evidencias incriminatorias
- David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
- La unidad de depresión resistente de Sant Joan de Déu logra entre un 25% y un 30% de éxito en el primer año
- ¿Por qué ha sido acusado de homicidio Jonathan Andic? ¿Qué le espera en adelante? 5 claves del proceso judicial
- Un choque entre dos camiones acaba en incendio y corta la AP-7 en Santa Margarida i els Monjos
- Las pruebas que acorralan a Jonathan Andic: resbalón descartado, 'odio al padre' y planificación
- Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta