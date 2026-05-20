Cuevas del Salnitre de Collbató: así es el escenario de la caída mortal de Isak Andic, dueño de Mango

El empresario Isak Andic, fundador de la empresa catalana de ropa Mango, murió a los 71 años en diciembre de 2024 tras sufrir una caída desde una altura de 150 metros durante una excursión. El suceso tuvo lugar en uno de los caminos que conectan el monasterio con las populares cuevas del Salnitre, un paradero natural ubicado en el municipio barcelonés de Collbató (Baix Llobregat).

Instalado desde hacía varios años en la primera posición de los más ricos de Catalunya según la lista Forbes, con una fortuna de 4.500 millones de euros, la muerte de Andic desató una ola de reacciones en el mundo empresarial y de la política.

Detención de Jonathan Andic

El suceso vuelve ahora a ocupar las primeras planas tras la detención este martes de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango y quien también participaba en aquella excursión, como investigado por la muerte de su padre. Los Mossos lo arrestaron tras reunir nuevos indicios, entre ellos el análisis forense de su móvil y declaraciones de su entorno. La jueza aprecia indicios de un presunto homicidio con “participación activa y premeditada”, una tesis que la defensa rechaza. Andic quedó en libertad tras pagar una fianza de un millón de euros, con retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias semanales. La causa seguirá ahora en fase de instrucción antes de que la Fiscalía decida si pide llevarlo a juicio.

Cuevas del Salnitre

Ubicado en pleno Parque Natural del macizo de Montserrat –del que también ha adoptado la denominación–, este sistema de grutas alberga más de un centenar de cuevas en su interior. De todas ellas, sin embargo, solo estas permiten un paseo subterráneo de 400 metros de longitud "adaptado a las visitas turísticas", tal como recoge 'Coves de Montserrat', portal web oficial de la localización.

Antiguamente, este punto albergó una explotación de salitre, mineral que da nombre a la ubicación. Además de esta designación, a lo largo de los años esta cueva ha recibido muchas otras como la mencionada cuevas de Montserrat o, también, de Collbató. Actualmente, conviven los tres nombres.

Terreno traicionero

Tal como describe el sitio web mencionado, un recorrido con hasta 244 peldaños separa el aparcamiento del interior de la cueva. Cabe decir que, no obstante, la caída no ha tenido lugar en este sendero, sino en uno alternativo que conecta con el monasterio de Montserrat. El terreno, además, está cubierto de granilla y delimitado por varios acantilados.

Ya dentro de las cuevas que dan nombre a la zona, a los 14 grados de temperatura se suma una humedad del 99%, que salta a la vista tanto por el aspecto del suelo como de las barandillas y convierte el pavimento en una trampa de resbalones. Por este motivo, desde la citada página recomiendan "llevar calzado deportivo y una prenda de ropa de manga larga incluso en verano".

Coves del Salnitre de Collbató / ALEX GUERRERO MAESTRE

A estos factores se suma la baja visibilidad, lo cual obliga a los excursionistas que visitan estas cuevas a servirse de una luz frontal o una linterna para alumbrar la zona.

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El recorrido total dentro de las cuevas es de unos 800 metros y 500 escalones, con un desnivel acumulado de 64 metros.