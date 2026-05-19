Roban un coche en Catalunya y aparece en Granada

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 58 años, miembro de un grupo criminal dedicado al robo de vehículos y falsificación de documento público, y ha recuperado en Cuevas del Campo (Granada) dos coches que habían sido sustraídos en València y Terrassa (Vallés Occidental).

La investigación se inició después de que, entre la noche del pasado 4 de mayo y la mañana del 5, el dueño de una furgoneta que había sido sustraída informara de que esta emitía señal de geolocalización en una nave de Cuevas del Campo, según la Guardia Civil.

Los agentes se desplazaron junto al dueño hasta el lugar y comprobaron desde el exterior la presencia del vehículo en la nave, aunque con placas de matrícula que no le correspondían.

Confirmación de la furgoneta sustraída

Tras contactar con el responsable del local, este accedió voluntariamente a facilitar la entrada para su inspección. Ya en el interior, los agentes confirmaron que la furgoneta había sido sustraída y que circulaba con placas de matrícula 'vírgenes', sin troquelar, en las que con cinta aislante se había escrito un número de placa perteneciente a un vehículo de características similares.

Durante la inspección localizaron además un segundo vehículo, un turismo todoterreno, que también portaba placas que no correspondían con su número de bastidor. Comprobaron que la matrícula auténtica figuraba asociada a un vehículo denunciado como sustraído.

Fruto de las investigaciones, ha sido ahora detenido uno de los presuntos implicados, mientras continúan las gestiones para localizar y arrestar al resto de los integrantes de este grupo criminal, según la Guardia Civil, que ha entregado los vehículos a sus propietarios.