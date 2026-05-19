Récord en El Pertús: Detenido un motorista que transportaba 71,5 kilogramos de cocaína

Los aduaneros franceses de Pertús han interceptado más de 71 kilos de cocaína escondidos en una moto matriculada en España en un control en la frontera. La intervención, que las autoridades francesas califican de récord por las características del transporte, tuvo lugar el 11 de mayo por la tarde en la gran barrera del Pertús, en la autopista A9, en sentido España-Francia.

Los agentes de la brigada de vigilancia interior de las aduanas del Pertús detuvieron un motorista que circulaba con una moto placas españolas. Durante el control, el hombre explicó que venía de Zaragoza y que se dirigía a Niza. También aseguró que era de nacionalidad española y propietario del vehículo.

¿Español o serbio?

La situación, sin embargo, se complicó cuando presentó un documento de identidad serbio, lo que llevó a los agentes a profundizar en la inspección. En el registro de la moto, los aduaneros revisaron el cofre trasero, las dos alforjas laterales y una bolsa de viaje que iba sujeta al vehículo.

En su interior encontraron numerosos paquetes de cocaína, con un peso total de 71,5 kilos. El hombre quedó de inmediato en detención aduanera.

Según las autoridades francesas, por la cantidad de droga intervenida y por el sistema utilizado, el caso constituye una de las mayores confiscaciones de cocaína realizadas nunca en una moto por los servicios aduaneros de Francia.

Terminado el procedimiento aduanero, y siguiendo instrucciones de la Fiscalía, el detenido fue entregado en la antena de Perpiñán de la Oficina Antiestupefacientes, la OFAST.

Noticias relacionadas

Cárcel y multa de 3.57 millones

Posteriormente, el hombre fue presentado ante el tribunal judicial de Perpiñán, quien le declaró culpable de los hechos. Fue condenado a cinco años de cárcel, con mantenimiento en detención, a una prohibición de entrada al territorio francés durante diez años ya una multa aduanera de 3,57 millones de euros.