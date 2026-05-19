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Lea el auto judicial que acuerda la prisión eludible bajo fianza de Jonathan Andic

Jonathan Andic, hijo del empresario y fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo

¿Por qué ha sido acusado por homicidio Jonathan Andic? ¿Qué le espera en adelante? 4 claves del proceso judicial

Jonathan Andic sale de los juzgados de Martorell tras comparecer ante el juez y pagar la fianza de 1 millon de euros.

Jonathan Andic sale de los juzgados de Martorell tras comparecer ante el juez y pagar la fianza de 1 millon de euros. / Zowy Voeten

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Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, pagó este martes una fianza de un millón de euros para eludir la entrada en prisión provisional, tras pasar horas detenido como sospechoso por la muerte de su padre, Isak Andic, al caer por una montaña cuando paseaban juntos en 2024.

Una magistrada de Martorell, cerca de Barcelona, decidió fijarle prisión provisional eludible con la abultada fianza, que Andic consignó poco después.

Igualmente, la jueza acordó como medidas cautelares "la retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y comparecencias semanales en el juzgado", indicó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

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La causa, agregó la misma fuente, "está abierta por un delito de homicidio". Lea a continuación el auto de la jueza de Martorell.

Auto judicial de la libertad provisional de Jonathan Andic

Auto judicial de la libertad provisional de Jonathan Andic

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