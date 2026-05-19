Trasladado al juzgado
El hijo de Isak Andic, detenido por los Mossos por la muerte de su padre
Muere el fundador de Mango, Isak Andik
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, ha sido detenido este martes por los Mossos d'Esquadra. La policía autonómica lo investiga por homicidio tras la muerte de su padre cuando ambos paseaban juntos por el monte en Collbató (en el Baix Llobregat) el 14 de diciembre de 2024. Los agentes han trasladado a Jonathan Andic a los juzgados de Martorell, donde está previsto que preste declaración.
La detención llega tras una compleja investigación en la que los agentes han centrado sus sospechas en la mala relación padre e hijo. Por eso examinaron el teléfono del sospechoso. Ahora pasará a disposición judicial en los Juzgados de Martorell, que investiga el caso, que le tomará declaración como investigado.
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