Huelga de profesores
SUCESO
Hallan muertos, con signos de violencia, a dos hermanos de 57 y 59 años en Cádiz
Los cadáveres presentaban heridas de arma blanca
EFE
Cádiz
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La Guardia Civil investiga la muerte de dos hermanos de 57 y 59 años, cuyos cadáveres han sido encontrados en una vivienda de Estella del Marqués, una pedanía de Jerez de la Frontera (Cádiz), según han informado fuentes de la investigación.
Este lunes, agentes de la Guardia Civil registraron una vivienda tras el aviso de familiares que hacía tiempo que no sabían nada de los dos hermanos, uno de los cuales tenía antecedentes psiquiátricos por esquizofrenia.
Al acceder a la vivienda, la Guardia Civil encontró los cadáveres de ambos hermanos, con signos de violencia y heridas de arma blanca. El instituto armado investiga las causas del suceso y todo apunta al homicidio de uno de los hermanos y posterior suicidio del otro.
- Catalunya activa una nueva tanda de avisos por lluvias torrenciales ante los chubascos previstos para este lunes y martes
- ¿A qué zonas afectará el lunes la huelga de profesores en Barcelona y Catalunya?
- Así es Recigarum, el fármaco para dejar de fumar en 25 días que financia Sanidad: en solución oral y con sabor a menta
- Un nuevo mapa descubre las áreas clave para los tiburones y otros depredadores en el Mediterráneo
- Lunes complicado en Rodalies: un atropello obliga a cortar dos horas la R2Sud y otra incidencia afecta a la circulación de la R11
- Un choque entre dos camiones acaba en incendio y corta la AP-7 en Santa Margarida i els Monjos
- Educació presentará este martes una propuesta para que los profesores se sienten a negociar en plena semana de huelgas
- Judit Argüera, maestra diagnosticada con autismo: 'Los niños están preparados. ¿Lo está la comunidad educativa?, ¿lo están los padres?