Detienen a un hombre en Oviedo por la muerte de dos personas
Los hechos tuvieron lugar en un piso de la calle Vázquez de Mella
L. B. / R. G.
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La Policía Nacional de Oviedo detuvo en las últimas horas a una persona con presunta responsable del fallecimiento de dos individuos que residían en un piso de la calle Vázquez de Mella. Los agentes encargados del caso, pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía, se encuentran ahora mismo recabando pruebas y tratando de esclarecer los hechos ante el juzgado.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Científica que recogieron muestras para su posterior examen. El juzgado de guardia en Oviedo será el encargado de dictaminar el futuro más cercano del ahora arrestado, al que en principio, según las primeras pesquisas, se le imputa al menos la muerte de dos personas.
- Catalunya activa una nueva tanda de avisos por lluvias torrenciales ante los chubascos previstos para este lunes y martes
- ¿A qué zonas afectará el lunes la huelga de profesores en Barcelona y Catalunya?
- Así es Recigarum, el fármaco para dejar de fumar en 25 días que financia Sanidad: en solución oral y con sabor a menta
- Un nuevo mapa descubre las áreas clave para los tiburones y otros depredadores en el Mediterráneo
- Lunes complicado en Rodalies: un atropello obliga a cortar dos horas la R2Sud y otra incidencia afecta a la circulación de la R11
- Un choque entre dos camiones acaba en incendio y corta la AP-7 en Santa Margarida i els Monjos
- Educació presentará este martes una propuesta para que los profesores se sienten a negociar en plena semana de huelgas
- Judit Argüera, maestra diagnosticada con autismo: 'Los niños están preparados. ¿Lo está la comunidad educativa?, ¿lo están los padres?