Cortada la R15 entre Reus y Marsà - Falset por la avería de un tren de mercancías

La circulación de trenes de la R15 está interrumpida entre las estaciones de Reus y Marsà - Falset por la avería de un tren de mercancías que se encuentra detenido en la zona de vías. Así lo han informado fuentes de Renfe, que han señalado que la incidencia se ha registrado poco después de las diez y media de la mañana.

En estos momentos se está trabajando para retirar el convoy averiado y que la línea pueda recuperar los horarios habituales lo antes posible. Paralelamente, se ha establecido un servicio de transporte alternativo por carretera entre ambas estaciones.