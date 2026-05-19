Incidencia ferroviaria
Cortada la R15 entre Reus y Marsà - Falset por la avería de un tren de mercancías
Adif avanza en más de 200 obras para reforzar toda la red de Rodalies, con especial foco en R2 y R3
La circulación de trenes de la R15 está interrumpida entre las estaciones de Reus y Marsà - Falset por la avería de un tren de mercancías que se encuentra detenido en la zona de vías. Así lo han informado fuentes de Renfe, que han señalado que la incidencia se ha registrado poco después de las diez y media de la mañana.
En estos momentos se está trabajando para retirar el convoy averiado y que la línea pueda recuperar los horarios habituales lo antes posible. Paralelamente, se ha establecido un servicio de transporte alternativo por carretera entre ambas estaciones.
- Catalunya activa una nueva tanda de avisos por lluvias torrenciales ante los chubascos previstos para este lunes y martes
- ¿A qué zonas afectará el lunes la huelga de profesores en Barcelona y Catalunya?
- Así es Recigarum, el fármaco para dejar de fumar en 25 días que financia Sanidad: en solución oral y con sabor a menta
- Un nuevo mapa descubre las áreas clave para los tiburones y otros depredadores en el Mediterráneo
- Lunes complicado en Rodalies: un atropello obliga a cortar dos horas la R2Sud y otra incidencia afecta a la circulación de la R11
- Un choque entre dos camiones acaba en incendio y corta la AP-7 en Santa Margarida i els Monjos
- Educació presentará este martes una propuesta para que los profesores se sienten a negociar en plena semana de huelgas
- Judit Argüera, maestra diagnosticada con autismo: 'Los niños están preparados. ¿Lo está la comunidad educativa?, ¿lo están los padres?