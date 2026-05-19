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Incidencia ferroviaria

Cortada la R15 entre Reus y Marsà - Falset por la avería de un tren de mercancías

Adif avanza en más de 200 obras para reforzar toda la red de Rodalies, con especial foco en R2 y R3

Un tren de Rodalies pasa por un mantenimiento preventivo en la Base de Mantenimiento de Vilanova i la Geltrú

Un tren de Rodalies pasa por un mantenimiento preventivo en la Base de Mantenimiento de Vilanova i la Geltrú / P.L.

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La circulación de trenes de la R15 está interrumpida entre las estaciones de Reus y Marsà - Falset por la avería de un tren de mercancías que se encuentra detenido en la zona de vías. Así lo han informado fuentes de Renfe, que han señalado que la incidencia se ha registrado poco después de las diez y media de la mañana.

En estos momentos se está trabajando para retirar el convoy averiado y que la línea pueda recuperar los horarios habituales lo antes posible. Paralelamente, se ha establecido un servicio de transporte alternativo por carretera entre ambas estaciones.

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