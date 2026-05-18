El Supremo confirma los 10 años de cárcel para el pederasta del colegio de La Salle Bonanova

Seis años y medio después de ser denunciado por dos exalumnos, el pederasta Víctor Planas (Barcelona, 1973), exprofesor del colegio de La Salle Bonanova y de la Escola Viaró de Sant Cugat, ingresará en prisión en los próximos días. Según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, el Tribunal Supremo ha desestimado el último recurso que había presentado Planas para eludir la cárcel. La sentencia que considera probado que el exprofesor agredió sexualmente y maltratató física y psicológicamente al menor escolarizado en el centro de La Salle ya es firme. La otra causa judicial, que investiga abusos muy similares que Planas perpetró presuntamente contra el chico del Viaró, aún ha no terminado.

El fallo del Supremo ratifica que, además de los 10 años de encierro, Planas deberá estar 6 años en libertad vigilada, no podrá acercarse a su víctima –ni contactar con ella– durante 15 años y tendrá que pagarle 40.000 euros en concepto de indemnización. Planas sedujo a la madre del chico, con quien comenzó una relación sentimental, y, entre 2010 y 2012, de "forma continuada", agredió sexualmente al menor de 11 años sobre el que tenía un poder casi absoluto. Planas, al convertirse en pareja de su madre, compartía domicilio con su víctima, era profesor de su colegio, era su entrenador de fútbol y también era vigilante en la hora del recreo escolar.

Gracias a ese poder, Planas logró que la víctima dependiera “emocionalmente” de él. Si el chico se resistía a sus abusos, Planas se enfadaba con él: “le miraba de forma agresiva, no le hablaba o incluso lo apartaba de los entrenamientos (de fútbol)”. Esa conducta provocó que el menor sintiera miedo constante “a su rechazo”. Generando ese clima, Planas pudo dominarlo para agredirlo sexualmente en los vestuarios del colegio –de los que tenía las llaves–, en su domicilio o durante salidas vacacionales. La víctima, cuando ya había cumplido los 20 años, denunció a su padrastro.

Exalumno de la Salle

Planas estudió en el colegio de La Salle Bonanova de Barcelona, un centro histórico de la parte alta de la ciudad que tiene más de mil alumnos. Antes de terminar su escolarización, pasó a ser entrenador de los más pequeños en el Club Esportiu Bonanova, una entidad anexa a la escuela que, a principios del 2000, también comenzó a dirigir.

En la universidad, Planas eligió la carrera de Magisterio y, tras una etapa de maestro en la Escola Viaró Global School de Sant Cugat (del Opus Dei), obtuvo una plaza de docente en La Salle, un colegio en el que ya mandaba en su sección de fútbol. De la Escola Viaró no se había marchado voluntariamente. Tras las denuncias, este diario descubrió que Planas había sido despedido por sospechas de pederastia. Pero en La Salle siguió en contacto con menores.

"Si querías jugar al fútbol, tenías que ir a hablar al despacho de Víctor", explicaron exalumnos de La Salle que este diario contactó en otoño de 2020, cuando destapó que Planas estaba siendo investigado por los Mossos d'Esquadra.

Las sospechas del colegio Viaró

Los abusos sexuales de Planas a un exalumno del colegio Viaró sucedieron supuestamente antes que los de La Salle, en 2003, cuando esta víctima tenía 13 años. El pederasta se acercó al menor de Sant Cugat ofreciéndose a ficharlo para el equipo de fútbol de La Salle que ya entrenaba. Hijo de padres divorciados, Planas se ganó la confianza de su madre y trató de sustituir a la figura de su padre. Una estrategia que le permitió llevarse al menor al piso de la ronda del General Mitre en el que residía. Allí comenzaron los abusos sexuales. Si la víctima se resistía, el profesor se enfadaba y le 'castigaba' dejando de hablarle durante días. Según la denuncia de este exalumno, que abrió una causa judicial que aún no esta cerrada, Planas se lo llevó también de viaje en dos ocasiones: 15 días a Rumanía y a una residencia de La Salle.

Un portavoz del Viaró manifestó a este diario en 2020 que el colegio no tuvo conocimiento de los abusos de Planas aunque sí llegó a saber que Planas se llevaba al menor a su casa de Barcelona. Por ese motivo, siempre según ese portavoz, Planas fue despedido del Viaró. Fue entonces, con 33 años, cuando comenzó a trabajar de docente en la Salle.

En la cabeza del pederasta

Los Mossos d’Esquadra investigaron durante la fase de instrucción de una de las causas diarios de Planas que aportaron personas de su entorno tras su arresto. Eran libretas manuscritas en las que Planas se sincera y habla abiertamente de su condición de pederasta. El diario publicó parte de su contenido en noviembre de 2021.

En estos diarios personales Planas admite sin tapujos las pulsiones pedófilas que siente hacia los menores. Incluso distingue entre niños a los que dice querer y menores a los que únicamente desea sexualmente. Usa expresiones para describir la excitación que siente por algunos que este periódico consideró impublicables.

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Planas tambin relata en sus escritos lo difícil que le resulta relacionarse con mujeres adultas. "Es un tormento interior con el que convivo desde siempre, y más me vale cambiar a tiempo (¿es posible cambiar? –se pregunta–) o ser un desgraciado de por vida", detalla en un pasaje. En reflexiones como esta parece plantearse la posibilidad de pedir ayuda profesional para reconducir su inclinación pedófila. Actualmente existen plataformas como Prevensi que ofrecen terapia especializada a persones que sufren esta desviación con el objetivo de evitar que acaben causando un mal irreparable a menores de edad.