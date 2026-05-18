Un menor de 14 años roba una furgoneta y se da una vuelta por Trinitat Vella antes de ser parado por la Guardia Urbana

El pasado jueves, una patrulla de la Guardia Urbana del Distrito de Sant Andreu fue requerida en Trinitat Vella, ya que se alertaba de que había un menor conduciendo una furgoneta por las calles del barrio. Una vez allí, los agentes contactaron con una mujer que les ofreció una descripción del vehículo y del menor.

Tras una búsqueda por la zona, los agentes encontraron al menor, de 14 años, así como la furgoneta que estaba aparcada. También hablaron con el propietario del vehículo quien explicó que lo había dejado estacionado en el passeig de Santa Coloma pero con las llaves puestas.

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El menor habría aprovechado para llevársela y dar una vuelta. Los agentes acusan al menor por robar el vehículo y circular sin el permiso correspondiente. Después lo llevaron con su padre. También trasladaron la furgoneta al depósito municipal a la espera de que el propietario acuda a buscarla.