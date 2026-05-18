El incendio de un camión corta la AP-7 en Monjos en las dos direcciones

El choque de dos camiones, que ha acabado con uno completamente ardiendo, ha obligado a cortar la autopista AP-7 a su paso por Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès) en las dos direcciones de la vía. El vehículo incendiado ha sufrido también diversas explosiones, lo que ha aumentado la alarma entre el resto de conductores.

El choque, que se ha producido sobre las 20.30 horas, está generando un colapso que obliga a los conductores a escoger vías alternativas como la C-32 o la N-340.

Y el temor a más explosiones ha hecho evacuar a los trabajadores de una empresa próxima, Gedia, dedicada a los suministros de automoción.

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También está generando una gran columna de humo que ha provocado cientos de llamadas al 112. Hay 12 unidades de Bombers de la Generalitat movilizadas y se han desplazado los servicios de emergencias.

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