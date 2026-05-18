La Guardia Civil rescata a cinco personas que iban en un barco a la deriva en Mataró

La Guardia Civil auxilió el pasado día 1 de mayo a cinco personas que se encontraban a bordo de una embarcación de recreo a la deriva frente a la costa de Mataró, después de que una avería en el motor dejara la nave sin gobierno. Los hechos ocurrieron sobre las 11:50 horas, cuando la patrullera Río Santa Eulalia, realizaba labores de vigilancia del mar territorial a la altura del puerto de El Masnou.

En ese momento, la patrullera recibió directamente por VHF marino (sistema de radio que utilizan las embarcaciones para comunicarse entre sí y con los servicios de emergencia en el mar) una llamada general de urgencia PAN PAN (señal empleada para avisar de una situación urgente que requiere ayuda, aunque no exista un peligro inmediato para la vida de las personas).

El aviso procedía de una embarcación de recreo de unos siete metros de eslora, cuyos ocupantes comunicaron que habían quedado sin gobierno por una avería en el motor y que se encontraban a la deriva a una milla náutica (1,85 kilómetros) de la playa de Mataró. En el momento de recibir la comunicación, la patrullera se encontraba a 15 millas náuticas (27,78 kilómetros) de la embarcación que solicitaba auxilio. Pese a las condiciones de mala mar, la Guardia Civil logró llegar hasta la zona, localizar la embarcación, aproximarse a ella con seguridad y comenzar el remolque en unos 50 minutos.

La embarcación fue localizada a unos 500 metros del espigón norte del puerto de Mataró y a unos 300 metros de la playa. En la cubierta se encontraban cinco personas, cuatro hombres, uno de ellos menor de edad, y una mujer. Tras comprobar que la embarcación no tenía vía de agua, la Guardia Civil inició el remolque hasta el puerto de Mataró mediante un cabo sujeto desde la popa de la patrullera, es decir, desde su parte trasera, hasta la embarcación auxiliada.

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Durante la intervención, una de las ocupantes se encontraba en un estado de gran nerviosismo, aunque se tranquilizó al comprobar que la embarcación era auxiliada y llegaba a puerto con seguridad. Las maniobras de atraque se realizaron en el muelle de tránsito del puerto de Mataró, donde los cinco ocupantes fueron desembarcados sin lesiones y no fue necesario activar recursos sanitarios ni trasladarlos a un centro médico, según la Guardia Civil.