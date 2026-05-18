Delito de odio
Dos detenidos por agresión e insultos racistas a cuatro mujeres musulmanas en Manresa
Acabaron en el hospital debido a los golpes recibidos, aunque no están graves
La comunidad islámica de Manresa condena las agresiones contra cuatro mujeres musulmanas este domingo en la ciudad
Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer de 47 años y a un hombre de 45 años acusados de agredir y proferir insultos racistas a cuatro mujeres que estaban paseando por Manresa (Barcelona) y que acabaron en el hospital debido a los golpes recibidos, aunque no están graves.
Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron hacia las 20 horas de ayer domingo en la zona de la Baixada dels Drets de Manresa, cuando una patrulla de los Mossos vio a un grupo de personas discutiendo en la calle.
Cuando los agentes llegaron al lugar, varios testigos les comentaron que un hombre y una mujer habían agredido a las cuatro mujeres musulmanas y les habían proferido insultos racistas.
Los Mossos detuvieron al hombre y a la mujer, por un delito de lesiones y otro de odio. Por su parte, las mujeres tuvieron que ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica debido a los golpes recibidos, ya que tenían varias contusiones, aunque su estado no es grave.
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