Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FermínResultados AndalucíaShakiraRelojes SwatchÉbolaLluvia CatalunyaBizumRodaliesBarcelonaTita CerveraOutlanderAnchoas de lata
instagramlinkedin

Delito de odio

Dos detenidos por agresión e insultos racistas a cuatro mujeres musulmanas en Manresa

Acabaron en el hospital debido a los golpes recibidos, aunque no están graves

La comunidad islámica de Manresa condena las agresiones contra cuatro mujeres musulmanas este domingo en la ciudad

Vista de la Comisaría de los Mossos d'Esquadra de Manresa

Vista de la Comisaría de los Mossos d'Esquadra de Manresa / EFE

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer de 47 años y a un hombre de 45 años acusados de agredir y proferir insultos racistas a cuatro mujeres que estaban paseando por Manresa (Barcelona) y que acabaron en el hospital debido a los golpes recibidos, aunque no están graves.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron hacia las 20 horas de ayer domingo en la zona de la Baixada dels Drets de Manresa, cuando una patrulla de los Mossos vio a un grupo de personas discutiendo en la calle.

Cuando los agentes llegaron al lugar, varios testigos les comentaron que un hombre y una mujer habían agredido a las cuatro mujeres musulmanas y les habían proferido insultos racistas.

Noticias relacionadas

Los Mossos detuvieron al hombre y a la mujer, por un delito de lesiones y otro de odio. Por su parte, las mujeres tuvieron que ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica debido a los golpes recibidos, ya que tenían varias contusiones, aunque su estado no es grave.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para verla graduarse: 'Tenemos un vínculo muy especial
  2. Pere Estupinyà, divulgador científico: 'En la tercera edad, tener sueños y objetivos es más importante que cumplirlos
  3. El calvario de Helena, enferma de Lyme tras una picadura de garrapata en Mataró: 'Me decían que era psicológico
  4. Se recupera progresivamente la circulación de la R1 y R4 de Rodalies tras la incidencia entre Arc de Triomf y El Clot
  5. Una tecnología experimental permite 'subir el volumen' de una conversación en concreto para distinguir su sonido en entornos ruidosos
  6. La Guardia Urbana de L'Hospitalet detiene a un hombre por otro tiroteo este domingo
  7. Jordi Grané, filósofo: “Hemos convertido la educación en un parque de atracciones”
  8. Los Mossos multan a 230 motoristas en una semana por circular por el arcén

Dos detenidos por agresión e insultos racistas a cuatro mujeres musulmanas en Manresa

Dos detenidos por agresión e insultos racistas a cuatro mujeres musulmanas en Manresa

La mayor estafadora de España burla a la Justicia: ‘Anita, la Fantástica’, en busca y captura tras no presentarse a juicio

La mayor estafadora de España burla a la Justicia: ‘Anita, la Fantástica’, en busca y captura tras no presentarse a juicio

El Supremo confirma los 10 años de cárcel para el pederasta del colegio de La Salle Bonanova

El Supremo confirma los 10 años de cárcel para el pederasta del colegio de La Salle Bonanova

Detenida una mujer por abandonar a su hijo de dos años en plena calle para irse de fiesta en Madrid

Detenida una mujer por abandonar a su hijo de dos años en plena calle para irse de fiesta en Madrid

La comunidad islámica de Manresa condena las agresiones contra cuatro mujeres musulmanas este domingo en la ciudad

La comunidad islámica de Manresa condena las agresiones contra cuatro mujeres musulmanas este domingo en la ciudad

Los Mossos detienen a un turista de EEUU en el Eixample por agredir a tres mujeres por la calle

Los Mossos detienen a un turista de EEUU en el Eixample por agredir a tres mujeres por la calle

Los Mossos detienen a un turista en el Eixample por agredir a tres mujeres por la calle

Dos detenidos en Manresa por agredir a cuatro mujeres musulmanas en plena calle

Dos detenidos en Manresa por agredir a cuatro mujeres musulmanas en plena calle