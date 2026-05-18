Denuncias
Detenidas dos personas de una escuela infantil de Vilassar de Mar por malos tratos
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves a dos personas de una escuela infantil de Vilassar de Mar (Barcelona) tras recibir una denuncia por presuntos malos tratos, confirman fuentes policiales a Europa Press.
Fueron detenidas por un delito de trato degradante y vejatorio y la policía catalana también denunció a una tercera persona.
Los hechos se están investigando ante la posibilidad de recibir más denuncias y las personas detenidas pasaron a disposición judicial el sábado.
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