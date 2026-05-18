Detenidas dos personas de una escuela infantil de Vilassar de Mar por malos tratos

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves a dos personas de una escuela infantil de Vilassar de Mar (Barcelona) tras recibir una denuncia por presuntos malos tratos, confirman fuentes policiales a Europa Press.

Fueron detenidas por un delito de trato degradante y vejatorio y la policía catalana también denunció a una tercera persona.

Noticias relacionadas

Los hechos se están investigando ante la posibilidad de recibir más denuncias y las personas detenidas pasaron a disposición judicial el sábado.