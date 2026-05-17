El atracador reincidente Dino Marcelo vuelve a la cárcel solo un mes después de salir de la prisión de Ponent

El atracador Dino Marcelo, que salió de la prisión de Ponent a mediados del mes de abril y del que el centro penitenciario alertaba del riesgo de reincidir, ha vuelto a ingresar de nuevo en prisión un mes después de salir de la cárcel. Así lo ha acordado el juzgado de guardia de Lleida después de que el interno haya pasado a disposición judicial este domingo por un intento de robo con violencia en un supermercado de la capital del Segrià.

Durante los hechos, que ocurrieron el viernes, el individuo llevaba una pistola y huyó sin conseguir perpetrar el golpe. La Guardia Urbana de Lleida lo detuvo poco después en el barrio de Pardinyes. Tiene 56 años y ha estado más de media vida en la cárcel por delitos como asesinato, estafas o robos violentos.

Carga a sus espaldas un largo historial delictivo desde los años 80. Estuvo cinco años en la prisión de Ponent hasta hace un mes por dos atracos a punta de pistola en Lleida en 2021. Era un interno conflictivo y fuentes penitenciarias ya advirtieron a El Periódico que "no tardará en volver a actuar".

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Durante este mes ha estado en un "seguimiento especial", aunque no invasivo, ante el riesgo alto de reincidencia. Había empezado su carrera delictiva con robos violentos en comercios, aunque pronto se especializó en atracos bancarios. Su reincidencia no es nueva. Cuando cometió los robos de 2021 hacía meses que había dejado la cárcel, tras pasar 22 años en prisión.