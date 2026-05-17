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Los Mossos detienen a un hombre por otro tiroteo en L'Hospitalet este domingo

Muere un hombre por varios disparos en la cabeza en la Zona Franca de Barcelona

Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo.

Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. / MOSSOS D'ESQUADRA

Europa Press

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Barcelona
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Un hombre de 30 años ha sido detenido este domingo por la madrugada tras un tiroteo en la calle Batllori de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informan fuentes de los Mossos d'Esquadra consultadas por Europa Press.

Según ha avanzado 'El Caso', los hechos han tenido lugar hacia las 5 de la mañana, cuando la Guardia Urbana de L'Hospitalet tuvo conocimiento de unos "tiros" en la calle Batllori, tras lo que comenzaron a hacer seguimiento a un coche que creyeron implicado y detuvieron al conductor.

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Las mismas fuentes afirman que "de momento no hay constancia de ningún herido" y que se han recabado indicios para comenzar la investigación de los hechos.

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