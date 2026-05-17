Sucesos
Los Mossos detienen a un hombre por otro tiroteo en L'Hospitalet este domingo
Muere un hombre por varios disparos en la cabeza en la Zona Franca de Barcelona
Un hombre de 30 años ha sido detenido este domingo por la madrugada tras un tiroteo en la calle Batllori de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informan fuentes de los Mossos d'Esquadra consultadas por Europa Press.
Según ha avanzado 'El Caso', los hechos han tenido lugar hacia las 5 de la mañana, cuando la Guardia Urbana de L'Hospitalet tuvo conocimiento de unos "tiros" en la calle Batllori, tras lo que comenzaron a hacer seguimiento a un coche que creyeron implicado y detuvieron al conductor.
Las mismas fuentes afirman que "de momento no hay constancia de ningún herido" y que se han recabado indicios para comenzar la investigación de los hechos.
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para verla graduarse: 'Tenemos un vínculo muy especial
- Andrés Pueyo, psicólogo: 'El problema de Florentino no es psicológico, es de liderazgo defensivo y personalista
- Muere un hombre por varios disparos en la cabeza en la Zona Franca de Barcelona
- Detenidos tres policías canadienses por pegar en un taxi en Barcelona a una prostituta que se negó a un cuarteto sexual
- Claudia Pascual, 20 años, sobre el carnet de conducir automático: 'Aprobé con solo 13 prácticas y me salió más barato
- La prueba piloto de la DGT haciendo exámenes prácticos en sábado aprueba con nota: 'He esperado 5 meses
- La Aemet avisa: llega el primer gran episodio de calor intenso y noches tropicales
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias