Tres policías canadienses detenidos por agredir sexualmente y pegar a una prostituta en un taxi en Barcelona

Pese a que se esté de vacaciones un policía es un policía. Esta máxima no la tuvieron muy presentes tres agentes de la ley canadienses que el pasado miércoles protagonizaron un incidente en Barcelona y han conocido, desde dentro y muy cerca, el sistema penal español.

Los policías iban en un taxi por Barcelona junto a una prostituta. Uno iba en el asiento delantero y los otros dos en la parte de detrás. En un momento dado, uno de los agentes del asiento posterior hizo tocamientos a la mujer que se enfadó con él y se defendió. Por eso, presuntamente el otro policía, sentado a su lado, la golpeó en la ceja provocándole una lesión por la que necesitó puntos, ya que sangraba profusamente.

La víctima acudió a que la atendieran en un centro sanitario y a poner una denuncia por agresión sexual sin penetración y lesiones. Los Mossos d'Esquadra recopilaron las declaraciones de varios testigos así como la explicación de la víctima sobre lo qué había sucedido dentro del taxi y después fueron a buscar a los canadienses a su alojamiento Estaban de turismo en la ciudad en un viaje organizado con otras personas. La policía catalana únicamente encontró a dos de ellos: el que iba sentado delante y el que hizo tocamientos a la mujer. El tercero había escapado y estaba en paradero desconocido cuando llegaron los agentes.

Atrapado en Palma

El primero se resistió a la detención policial y, tras constatar por las declaraciones de los testigos que iba de copiloto en el taxi, los Mossos lo dejaron en libertad , aunque está investigado por un delito de desobediencia. Por su parte, el policía que hizo tocamientos a la víctima pasó a disposición del juzgado de guardia de Violencia sobre la Mujer de Barcelona este viernes y se ha ordenado su ingreso en prisión eludible con una fianza de 6.000 euros. Está acusado de un delito de agresión sexual sin penetración.

Los Mossos también activaron una alerta para detener al tercer sospechoso que estaba en paradero desconocido desde el pasado miércoles. Gracias a la descripción facilitada por la policía catalana, agentes de la Guardia Civil localizaron y arrestaron a este acusado este viernes por la mañana en Palma de Mallorca. El mismo día pasó a disposición judicial en los juzgados de guardia de esta ciudad acusado de un delito de lesiones por el golpe que le dio a la denunciante en la cara dentro del taxi en Barcelona y el daño que le produjo.

En concreto, el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 4 de Palma ordenó la libertad con cargos de este investigado pero le retiró el pasaporte y le prohibió la salida de territorio nacional hasta que consigne una fianza de 3.000 euros para hacer frente a una posible indemnización por las supuestas lesiones que provocó en Barcelona. Se espera que este sábado acuda al juzgado a abonar el dinero y recuperar el pasaporte, ya que en breve debe volver a su país, igual que el resto de acusados.

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Lo que está claro es que los tres no se esperaban conocer tan de cerca el sistema judicial en sus vacaciones en Barcelona. Nunca se sabe cuándo te pueden sorprender con una nueva experiencia, aunque quien se llevó la peor parte fue la víctima quien, durante su jornada laboral, se topó con un caso de 'brutalidad policial'.