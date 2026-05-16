Sucesos
Muere una escaladora tras caer por un desfiladero en el Torcal de Antequera, en Málaga
La mujer se había precipitado desde una altura aproximada de 50 metros, quedando atrapada en una grieta de difícil acceso cuando bajaba por una pared
Redacción
Una mujer ha muerto este sábado tras sufrir un accidente en el paraje malagueño del Torcal de Antequera (Málaga) 12.00 horas de este sábado.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, un compañero de la víctima ha alertado de la caída de la afectada por un desfiladero en el paraje Nacimiento de la Villa.
La escaladora se había precipitado desde una altura aproximada de 50 metros, quedando atrapada en una grieta de difícil acceso cuando bajaba por una pared en un tramo escarpado
El servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha detallado que al lugar se han desplazado sendos helicópteros de especialistas del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, y de la Guardia Civil, a través del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (Ereim) de Álora.
Asimismo, efectivos del Instituto Armado han procedido al rescate del cuerpo con la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, que ha confirmado el fallecimiento de la escaladora en el lugar, sin que haya trascendido la identidad hasta el momento.
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