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Sucesos

Muere un hombre por varios disparos en la cabeza en la Zona Franca de Barcelona

Los Mossos buscan a un sospechoso en lo que podría ser un nuevo ajuste de cuentas

Un herido crítico tras recibir cinco disparos en el barrio de Sants de Barcelona

El fallecido a consecuencia de varios disparos en Zona Franca

El fallecido a consecuencia de varios disparos en Zona Franca / El Periódico

Germán González

Germán González

Barcelona
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Nuevo incidente con arma de fuego esta tarde en Barcelona. Un hombre ha muerto tras recibir varios disparos por la espalda mientras caminaba por la calle de la Minería en la Zona Franca, en el distrito de Sants-Montjuïc. Según ha podido saber este diario, la víctima ha muerto a consecuencia de las heridas por bala, que le ha afectado principalmente a la cabeza.

Una patrulla de Mossos d'Esquadra se ha desplazado hacia el lugar pero no pudo hacer nada para salvarle la vida, pese a intentar reanimarlo. Los vecinos cuentan que han escuchado varios disparos. Más tarde llegaron varias ambulancias del Servei d'Emergències Mèdiques, así como agentes de la policía científica que se han encargado de buscar indicios, como los casquillos de bala, así como interrogar a los testigos.

La policía ha abierto una investigación y ha iniciado la búsqueda del sospechoso que se ha acercado a la víctima por detrás y ha abierto fuego, según varias fuentes presenciales en el momento del crimen. Una de las hipótesis es que se trataría de un ajuste de cuentas, ya que la forma de atacar a la víctima sería propia de una ejecución. El pistolero habría abierto fuego por la espalda y muy cerca de la víctima.

Sin embargo, la investigación sigue abierta en estos momentos y el primer paso de los agentes es conocer la identidad de la víctima, que podría ser de origen sudamericano.

Tiroteo en Sants

Hace tres semanas, también en Sants-Montjuïc muy cerca de dónde han matado a este hombre, se produjo un tiroteo. Un hombre resultó herido tras recibir cinco disparos cuando salía de un supermecado entre las calles Sugranyes y de Casteràs. Un sospechoso, que vestía de negro, lo esperaba delante y cuando salió abrió fuego, después escapó en patinete, según varios testigos.

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La investigación policial apunta a que se trataría de un ajuste de cuentas entre grupos de dominicanos que se dedicarían al narcotráfico, según ha podido saber este diario. La víctima aún está ingresada en el hospital por la gravedad de las heridas, que la afectaron al torso y a las piernas

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