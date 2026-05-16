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Tráfico

Los Mossos multan a 230 motoristas en una semana por circular por el arcén

Los agentes tramitaron esa semana 1.277 denuncias en los controles de tráfico

El 78% utiliza el arcén en situaciones de atasco, aunque un 19% no lo hace por ser ilegal

El 78% utiliza el arcén en situaciones de atasco, aunque un 19% no lo hace por ser ilegal / Archivo

EFE

EFE

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Los agentes de tráfico de los Mossos d'Esquadra denunciaron la pasada semana a un total de 230 motoristas por circular por el arcén en las carreteras interurbanas de Catalunya, y a otros 185 por no respetar la línea continua.

Los agentes, según han informado los Mossos este sábado, tramitaron esa semana 1.277 denuncias en los controles de tráfico que habilitaron en Catalunya, en muchas de las ocasiones (298) por adelantar sin dejar un margen de seguridad de 1,5 metros respecto al otro vehículo.

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Otros 69 motoristas fueron multados tras comprobar que sus vehículos no habían pasado la ITV y 48, por no moderar la velocidad cuando las circunstancias lo exigían.

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