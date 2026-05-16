Los Mossos multan a 230 motoristas en una semana por circular por el arcén

Los agentes de tráfico de los Mossos d'Esquadra denunciaron la pasada semana a un total de 230 motoristas por circular por el arcén en las carreteras interurbanas de Catalunya, y a otros 185 por no respetar la línea continua.

Los agentes, según han informado los Mossos este sábado, tramitaron esa semana 1.277 denuncias en los controles de tráfico que habilitaron en Catalunya, en muchas de las ocasiones (298) por adelantar sin dejar un margen de seguridad de 1,5 metros respecto al otro vehículo.

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Otros 69 motoristas fueron multados tras comprobar que sus vehículos no habían pasado la ITV y 48, por no moderar la velocidad cuando las circunstancias lo exigían.