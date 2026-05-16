Denuncia
Investigan una agresión sexual de un fisioterapeuta a una menor de 13 años en un club de fútbol de Valencia
La familia ha denunciado la supuesta agresión, que habría ocurrido durante el entrenamiento del equipo de la localidad de Faura, aunque se desconoce si el acusado ha sido detenido
EFE
La Guardia Civil investiga una agresión sexual a una menor de 13 años que habría sido presuntamente cometida por el fisioterapeuta de 25 años de edad del equipo de fútbol de la localidad valenciana de Faura, en el Camp de Morvedre, en el que juega la menor. Según la agencia EFE, los hechos ocurrieron el pasado miércoles 13 de mayo sobre las 19.00 horas cuando la menor estaba recibiendo una sesión de fisioterapia coincidiendo con el entrenamiento del equipo femenino del club.
Tras la supuesta agresión, la menor acudió a un centro sanitario donde se le realizó una exploración y el viernes 15 fue junto a su familia a presentar una denuncia por estos hechos en el puesto de la Guardia Civil de Puzol. Por el momento se desconoce si el presunto agresor ha sido detenido.
- Los cazadores rechazan salir a cazar jabalíes en verano pese a que el Govern permite hacerlo todo el año
- Más allá de la beta-amiloide: la investigación en alzhéimer busca también fármacos contra la inflamación crónica y la proteína tau
- España incorpora el cribado neonatal para el síndrome de los 'niños burbuja' en el que Catalunya fue pionera
- Catalunya activa avisos por fuertes rachas de viento y lluvias torrenciales ante un viernes donde también se espera una bajada de las temperaturas
- David Pujol, estudiante de la UAB, denuncia a Rodalies: 'Reclamo 9.211,35 euros por negligencia continuada
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- La 'niebla mental' disminuye en pacientes con alzhéimer tratados con lecanemab y donanemab
- UGT y CCOO convocarán una huelga en Rodalies para pedir más seguridad y personal en los trenes