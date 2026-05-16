La Costa del Sol, el histórico paraíso de los fugitivos más buscados por Reino Unido

Una nueva campaña de la operación Captura para detectar a fugitivos británicos en nuestro país vuelve a poner el foco en la Costa del Sol, el destino español por excelencia de los delincuentes procedentes del Reino Unido. Así ha quedado patente en la presentación de los 12 rostros de los prófugos más deseados por las autoridades inglesas. Durante la presentación, en la que participaron representantes del Ministerio del Interior, la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC) británica y la organización Crimestoppers, la provincia de Málaga protagonizó el capítulo de las estadísticas, ya que de los 254 fugitivos británicos detenidos en España desde 2019, 89 fueron localizados en esta demarcación, cifra que supone el 35% del total. Le sigue de lejos Alicante con 55, cifra que ya incluye a Simon Dutton, cuya detención se conoció horas después de la presentación. Dutton está acusado de organizar importaciones masivas de cocaína y blanqueo de capitales.

Como en los últimos veinte años, la presión policial se centrará en los puntos con mayor concentración de ciudadanos británicos, que no son otros que la Costa del Sol, el Levante y Canarias. En nuestro litoral, destacan los municipios de Marbella y Málaga capital, mientras que en el archipiélago el foco se pondrá sobre Tenerife. Esta campaña está especialmente orientada a la colaboración ciudadana, razón por la que periódicamente se lanzan las imágenes de los hombres más buscados. Las personas que dispongan de información sobre el paradero de las siguientes personas pueden contactar con la Policía Nacional (091), la Guardia Civil (062) o Crimestoppers, que cuenta con un canal de denuncia anónima accesible a través de su web.

Fugitivos históricos

Tras la caída de Dutton, la lista de esta campaña se reduce a once hombres, algunos de los cuales forman parte de la hemeroteca de La Opinión desde hace unos años. Uno de ellos es Derek McGraw Ferguson, del que incluso se ha actualizado su apariencia después de tantos años en busca y captura. Conocido como Deco y al que se ha situado en las zonas de Calahonda y Marbella, es uno de los hombres más buscados de Escocia por el asesinato en 2014 de un camarero en Bishopbriggs, cerca de Glasgow. La víctima salió del pub para encontrarse en el aparcamiento con dos conocidos con los que discutió acaloradamente antes de ser ejecutado de un tiro en el pecho. Los investigadores creen que los tipos que esperaban a Cameron en el aparcamiento eran Ferguson y Billy Bates, cuyo cuerpo fue hallado semanas después en un bidón de petróleo en el río Clyde. Los agentes también quieren preguntarle a Derek por este asunto.

Posible evolución del aspecto de Ferguson. / L.O.

Otro viejo conocido es Kevin Thomas Parle, buscado por los asesinatos de Liam Kelly en 2004 y Lucy Hargreaves en 2005. La primera víctima era un adolescente de 16 años que fue ejecutado por una supuesta deuda de 200 libras. El chico recibió un tiro y otro en un brazo con una escopeta de dos cañones al bajarse del coche de un amigo en Grafton Street, en Liverpool. El hombre que organizó el crimen, el acreedor disgustado, fue condenado a cadena perpetua tras confesar la autoría intelectual, mientras que un tercero fue sentenciado a ocho años de cárcel al reconocer que ayudó a Parle, que inicialmente fue detenido por su presunta vinculación en el crimen y puesto en libertad bajo fianza poco después. No se le localiza desde entonces.

Catorce meses después, Lucy Hargreaves, de 22 años, murió en el asalto a su domicilio en la misma ciudad. Tres hombres irrumpieron en la casa de la víctima, la mataron a tiros mientras dormía en un sofá y prendieron fuego al inmueble. Los investigadores creen que los asaltantes buscaban a su novio, quien supuestamente iba en 1993 como pasajero en un coche robado que arrolló mortalmente a un niño de cuatro años. El hermano mayor del crío y otro hombre fueron juzgados por el asesinato de Lucy, pero fueron absueltos por falta de pruebas. Los investigadores también están convencidos de que Parle fue quien apretó el gatillo.

Cartel de búsqueda de Parle. / L.O.

Drogas, blanqueo y delitos sexuales

El resto de la lista de los más buscados la completan los siguientes hombres. Dean Eighteen, de 48 años, es reclamado por presentar peticiones falsas de reembolso de IVA en nombre de dos empresas de las que es el administrador único. Philip Barry Foster, de 50 años, tienen pendiente comenzar su condena de ocho años y medio de prisión por fraude y blanqueo de capitales. Sus víctimas se deshicieron de una cantidad considerable de dinero por fotos de mala calidad con la promesa de conseguir trabajo profesional como modelo. Alexsandr Kuksov, de 23 años y nacionalidad rusa, está acusado de estar implicado con un grupo de crimen organizado que blanqueó millones de libras en efectivo criminal entre septiembre y octubre de 2022. Kuksov es robusto y tiene el pelo castaño rato. También ha sido incluido anteriormente en una campaña de Most Wanted.

Spencer Dillon Lamb, de 33 años, es buscado por suministrar y cultivar drogas. Lamb luce múltiples tatuajes en la cabeza, cuello, brazos y abdomen, así como una cicatriz bajo el ojo izquierdo. Por su parte, Liam Michael Murray es buscado por su implicación en el suministro de cocaína, cannabis y posesión de dinero criminal. Este hombre blanco de 34 años tiene complexión media. Se cree que Francis David Parker, de 40 años, es un miembro proactivo del grupo de crimen organizado Coggins. Es buscado por dirigir mensajeros de drogas y recaudar dinero en nombre de la OCG. Es robusto, con pelo corto castaño y canoso.

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Matthew Purves, de 41 años, es buscado por su implicación en una conspiración para suministrar varios kilos de cocaína en todo el Reino Unido. Purves mide 1,83 m de altura, tiene el pelo castaño rojizo cortado y se cree que tiene vínculos con el sur de España, así como con Corby y Peterborough. John Rocks, de 37 años, está acusado de cometer delitos sexuales entre 2012 y 2022. Es un hombre británico blanco de complexión delgada y pelo claro. Y finalmente, Charlie Salisbury, que es buscado bajo sospecha de suministrar cocaína y blanquear los beneficios de los delitos. El hombre de 34 años, que también usaba EncroChat, tiene un tatuaje de carpa koi y un dragón en todo el brazo derecho, así como tatuajes en la pierna inferior derecha.